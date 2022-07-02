快訊

大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

菊島盃全國沙灘排球賽 近百隊伍高溫下廝殺

中央社／ 澎湖縣2日電
2022澎湖縣「菊島盃」全國觀光沙灘排球錦標賽2日起在隘門沙灘開打，今年有來自台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等13縣市93隊近500人參加，戰況激烈。 中央社
2022澎湖縣「菊島盃」全國觀光沙灘排球錦標賽2日起在隘門沙灘開打，今年有來自台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等13縣市93隊近500人參加，戰況激烈。 中央社

2022澎湖「菊島盃」全國觀光沙灘排球錦標賽，今天起在隘門沙灘開打，吸引全國13縣市93隊近500名選手參賽，是COVID-19疫情下，澎湖很盛大的一項賽事。

澎湖沙排協會理事長胡素珍表示，「菊島盃」今年邁向第10年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩下，雖無外籍選手，仍有國內13縣市93隊參賽，非常難得。

胡素珍說，今年有來自台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等13縣市93隊近500人參加 ，今天起至5日在隘門沙灘排球場進行賽事，比賽分公開男子、女子及國中男、女子、國中混合、國小混合、推廣休閒與親子體驗等組進行。

「菊島盃」選手在30度高溫下開打，汗水與海沙混成一團，戰況激烈，賽事精彩，3日晚間還將舉辦盛大的選手之夜。

澎湖 沙灘 排球

延伸閱讀

雙颱最新路徑圖曝光 氣象局：全台有雨、這裡雨勢最大

不斷更新／對流發展旺短延時強降雨 桃園、馬祖大雨特報

澎湖七旬翁出海作業斷掌...家屬卻稱出遊受傷 警疑不單純介入調查

金門確診+91 縣府強調地區確診率低於全國均值

相關新聞

大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

我國羽球度一姊戴資穎昨日在超級750馬來西亞公開賽的8強賽中，對上印度羽球女將辛德胡（PV Sindhu），在賽末點展現「背後救球」美技讓外媒驚嘆不已，更在推特發佈動態，寫下「只能像辛度一樣微笑並脫帽

大馬羽賽／面對新生代挑戰 小戴坦承得調整打法

我國羽球一姊戴資穎昨天在BWF超級750系列賽的馬來西亞羽球公開賽，於女單8強賽遭遇印度好友辛德胡，在先丟首局的情況下，...

首次Red Bull飛行日台中起飛 人氣Youtuber也參戰

2022年亞洲唯一場、台灣首屆Red Bull飛行日即將在台中隆重登場，這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽，今天於...

大馬羽賽／陳雨菲逆轉奧原希望 明與戴資穎爭冠軍門票

馬來西亞羽球公開賽女單8強賽，第4種子的中國大陸陳雨菲碰上第6種子的日本奧原希望，在先丟首局的情況下，最終陳雨菲以14：...

台南市政府體育局正式成立 黃偉哲揭開南市體育發展新格局

台南市政府體育局今（1）日正式成立，於永華體育園區由台南市長黃偉哲親自主持揭牌儀式，活動在OA studios專業舞蹈工作室的熱舞表演下熱鬧揭開序幕，包含新任體育局長陳良乾、教育局長鄭新輝、體育總會理

台灣首次Red Bull飛行日 9月18日台中正式起飛

2022年亞洲唯一場、台灣首屆Red Bull飛行日即將在台中市隆重登場！這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽，今（1）日於台中市正式宣告啟動，台中市長盧秀燕受邀現身力挺，希望透過飛行日讓全國民眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。