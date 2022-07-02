菊島盃全國沙灘排球賽 近百隊伍高溫下廝殺
2022澎湖「菊島盃」全國觀光沙灘排球錦標賽，今天起在隘門沙灘開打，吸引全國13縣市93隊近500名選手參賽，是COVID-19疫情下，澎湖很盛大的一項賽事。
澎湖沙排協會理事長胡素珍表示，「菊島盃」今年邁向第10年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩下，雖無外籍選手，仍有國內13縣市93隊參賽，非常難得。
胡素珍說，今年有來自台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等13縣市93隊近500人參加 ，今天起至5日在隘門沙灘排球場進行賽事，比賽分公開男子、女子及國中男、女子、國中混合、國小混合、推廣休閒與親子體驗等組進行。
「菊島盃」選手在30度高溫下開打，汗水與海沙混成一團，戰況激烈，賽事精彩，3日晚間還將舉辦盛大的選手之夜。
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