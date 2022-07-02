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田徑／超狂！瑞典飛人再破撐竿跳世界紀錄

運動筆記／ Eulla
瑞典的撐竿跳高奧運冠軍 Mondo Duplantis。 圖/Olympics
瑞典的撐竿跳高奧運冠軍 Mondo Duplantis。 圖/Olympics

來自瑞典的撐竿跳高奧運冠軍 Mondo Duplantis 6/30 號晚上在鑽石聯賽上再次突破自我，以 6.16 公尺的成績，打破了戶外撐竿跳高的世界紀錄，讓觀眾為之瘋狂。

圖/aftonbladet

今年才 22 歲的他，先前才以 6.20 公尺打破室內撐竿跳紀錄，沒想到才隔沒多久 Mondo Duplantis 又以 6.16 公尺突破室外紀錄，而且比他 2020 年 9 月在羅馬的 6.15 公尺再多了 1 公分！

在比賽中他跨大步向前衝跑，桿子跟釣魚竿一樣扭動，接著他的右臂將身體推向空中，桿子就像彈簧一樣將他用力彈出去，他在第一次嘗試時失敗，但在第二次時，他飛過了橫桿，雖然橫桿有點搖擺抖動，但沒有掉落， Mondo Duplantis 奪下了 6.16 公尺的成績。

多次突破佳績的他，成了瑞典當晚最精彩的賽事，在即將舉辦的世界錦標賽上，也成了眾人矚目的亮點選手之一，讓人非常期待他日後的發展與成長。

責任編輯：Eulla

參考資料：OlympicsMARCA

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