台灣之光！泳將卓承齊飆速 世錦賽公開水域 5公里奪亞洲第一

台灣游泳好手卓承齊昨天（30號）在 匈牙利布達佩斯的 FINA 游泳世錦賽出戰公開水域男子25公里賽事，生涯第一次挑戰 25K賽事的他，就游出5小時4分 18秒70，奪下世界第九，亞洲第一名的佳績，同時也創下台灣男子選手在世錦賽的最佳成績。

現年23歲的卓承齊，這次在世錦賽中總共參加三場賽事，在5K 賽事中以 56 分 28 秒 90 名列第24，亞洲排名第五，締造個人最佳成績；在 10K 賽事中，以 １ 小時 55 分 54 秒 60 拿下第 23 名。

卓承齊的教練劉曜彰透露，其實愛徒這次狀況不算太好，因為搭機飛往匈牙利時機位偏小，「他坐上飛機後一路昏睡到終點，完全沒有起身，雙腳血液不循環，導致雙腿腫得跟豬腳一樣。」所幸抵達後經過治療與舒緩，加上經過 27 日 5K 與昨天的 10K 兩項賽事，卓承齊腳部狀況恢復 9 成，劉曜彰說：「因為他從沒游過25K，一開始我也擔心會游不完，不過他有依照賽前擬定的策略執行，前6圈都有跟上領先集團，我就比較放心。」

卓承齊的教練劉曜彰也在社群發文表示：「腎上腺素上上下下了好幾天，感謝孩子一個完美的觸牆，開心！25km 第九名。」得知卓承齊的比賽成績後，物理治療師柴惠敏也在臉書上發文祝賀說：「承齊在去年沒拿到奧運門票時，他寫了一篇我認識他有史以來最長的文，深深地懺悔，文末他說他一定會做到。這一年我看到他努力改變自己，我想我應該可以看到他站在亞運的凸台上，沒想到世錦賽就報佳績，太開心了！是台大之光。」

責任編輯：Eulla

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