首次Red Bull飛行日台中起飛 人氣Youtuber也參戰

2022年亞洲唯一場、台灣首屆Red Bull飛行日即將在台中隆重登場，這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽，今天於台中市正式宣告啟動，台中市長盧秀燕受邀現身力挺，希望透過飛行日讓全國民眾體驗台中酷運動、酷城市的活力與熱情，結合戶外運動、休閒購物與觀光旅遊，打造獨一無二的「Red Bull飛行日」體驗，近距離接觸最潮的賽事，感受台中幸福的運動生活，也將城市行銷推向國際舞台。

盧秀燕表示，台中市積極推廣運動，城市運動風氣日漸增長，鼓勵民眾參與多元運動，很榮幸能在台中市舉辦這項精彩萬分的創意賽事，盛情邀請國人9月18日到訪台中，一同見證這項運動盛事，透過「2022 台灣Red Bull飛行日」讓世界看見台灣、看見台中。

首次在台灣舉行的飛行日大賽未演先轟動，共計有633組報名參賽，其中有347組上傳設計圖參加評選，包含消防隊、醫療團隊人員、國中老師、高三畢業生或大學生，甚至還有香港新住民朋友也來共襄盛舉。所有設計稿由評審委員根據所提交飛行器的細節、創意性、飛行潛力進行評分，今日在Red Bull飛行日官網公布入圍的45組名單中，人氣Youtuber上班不要看、HowHow和胡子等團隊也上榜，為這場「不夠瘋狂不要來」的賽事增添不少可看性。

台灣紅牛股份有限公司總經理廖千萩透露，今年的參賽者很喜歡用魟魚和飛魚創作，當然也不乏台灣特色的藍白拖、小吃攤和辦桌等設計，另外像是海洋環保、去性別化、通膨相關的金融議題，以及大家最有感的疫情和感謝醫療團隊等，都是很有意義的話題性設計，報名投稿隊伍數甚至超越過去兩屆的皂飛車大賽。

廖千萩說：「希望這樣的活動可以讓大家重新體驗生活中的美好，也希望入圍的團隊在當天可以帶給大家滿滿的歡笑，你們有機會在幾萬人面前獲得更多的掌聲，好好當個英雄！」

為了迎接台灣首場飛行日降臨台中市，主辦單位特別打造具有台灣廟宇特色的官方飛行器，並將這全台首座飛行器命名為「飛天轎」。由於這項無動力飛行器大賽必須透過人力來推動，最後滑翔降落且漂浮在海面上，為求海洋保護及永續發展，主辦單位特別與台灣直立板運動協會合作，規劃「海洋保護潛水志工」的招募活動，即日起將號召全台喜愛潛水的民眾加入這個行列，共同守護台灣珍貴的海洋資源。

為了讓選手們熟悉現場狀況，主辦單位特別邀請參賽隊伍於活動前一天9月17日於台中港現場進行壓力測試，當晚還有精彩的選手之夜為飛行日大賽暖身。重頭戲就在9月18日飛行日，當天將會有精彩的飛行器表演秀、市集嘉年華以及更多元的娛樂體驗。