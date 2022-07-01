大馬羽賽／陳雨菲逆轉奧原希望 明與戴資穎爭冠軍門票

馬來西亞羽球公開賽女單8強賽，第4種子的中國大陸陳雨菲碰上第6種子的日本奧原希望，在先丟首局的情況下，最終陳雨菲以14：21、21：18、21：18逆轉勝出，拿下對戰奧原希望的6連勝，並將在明天與戴資穎爭奪冠軍賽門票。

奧原希望在上月的印尼公開賽才與陳雨菲在16強賽碰頭，當時陳雨菲僅花37分鐘就以直落二勝出，不過今天兩人再度交手，奧原希望開賽就掌控比賽局勢打出6：0攻勢，雖然一度被陳雨菲追到1分差，但在首局賽事中奧原希望在不曾落後的情況下，以21：14先下一城。

不過接下來兩局陳雨菲也靠著嚴密的防守展開反撲，連續兩局都以21：18拿下，逆轉搶下4強賽門票，今天將與戴資穎爭奪冠軍賽門票，這也將是雙方今年的第3度碰頭，兩人今年已經在泰國公開賽與印尼公開賽都留下交手紀錄，戴資穎都是在苦戰3局後才勝出，最終也都摘下后冠。

至於另外組女單4強賽則將由泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）出戰大陸王祉怡，其中依瑟儂今天8強賽面對大陸韓悅，以直落二勝出，至於王祉怡則是逆轉擊敗丹麥潔克絲菲德（Line Hojmark Kjaersfeldt）。