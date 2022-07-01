台南市政府體育局正式成立 黃偉哲揭開南市體育發展新格局

台南市政府體育局今（1）日正式成立，於永華體育園區由台南市長黃偉哲親自主持揭牌儀式，活動在OA studios專業舞蹈工作室的熱舞表演下熱鬧揭開序幕，包含新任體育局長陳良乾、教育局長鄭新輝、體育總會理事長吳志祥、2020東京奧運舉重選手方莞靈及多位菁英選手、體育界重要人士與關心體育發展的立委林宜瑾及地方民意代表，均到場一同見證歷史性的一刻。

市長黃偉哲表示，不管是競技類、或是全民體育運動，對國家發展都至關重要。無論是奧運、聽奧或是帕運，都看到台灣選手的身影，讓全世界看到台灣的強項，也是台灣揚眉吐氣的時刻，而選手在賽場上全力爭取榮耀的姿態，讓全民都非常感動。明（112）年台南市主辦全國運動會，他期盼台南市能夠扮演好東道主的角色，把這項體育界的盛事辦好，讓全國各地的選手都能夠留下深刻且正面的好印象。

黃偉哲指出，今日成立體育局不僅回應各界的翹首期盼，更代表台南市全力推動體育發展的決心。他期許能借重體育局長陳良乾豐沛的體育專業及經驗，強化體育行政專業量能，厚植台南的競技實力，也打造市民更多元友善的運動環境，為台南市的體育創造新格局，展現運動榮耀光景。

台南市自100年縣市合併以來，體育處共歷經7位處長，在歷屆南市府行政團隊、體育總會及關心體育的各界人士群策群力之下，逐步奠定台南市體育發展基礎。無論是在基層選手培訓與照顧、績優選手獎勵制度、推動國際賽會交流及建設運動場館等方面，皆發揮了協同效應，才能在短短十年間，將台南市的體育成績推向階段性的里程碑。在最近一屆的全國運動會、全國中等學校運動會及全民運動會之獎牌數，均創下縣市合併以來最佳的亮眼成績，顯見全方位政策推動奏效。

體育局長陳良乾則表示，感謝歷屆市長、體育界前輩以及教育局的努力與帶領，體育局走過「體育場」、「體育處」時代，未來將一步一腳印，以「運動設施及產業科」、「競技運動及學校體育科」及「全民運動科」鐵三角行政網，執行「健康市民、永續城市、卓越競技」的使命，全力推動八大施政重點，包含「全力籌辦112年全運會」、「規律運動人口倍增，打造健康永續城市」、「健全基層運動培訓體系，強化競技運動表現」、「加強單項委員會行政效率，擬定體育發展制度」、「提升競技運動及賽會品質」、「提高運動場館經營效益，優化全民運動空間」、「提升運動產業效能」及「深化國際運動交流」。

台南市體育局作為全國首創結合學校體育及社會體育之體育行政機關，未來學校體育人才將無縫接軌至社會體育的培育系統，扎根在地體育人才、深耕運動實力。此外，也將同步優化各運動場館設備，營造更友善的全民運動樂活城市，實現台南全民運動及產業發展願景。