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台灣首次Red Bull飛行日 9月18日台中正式起飛

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市長盧秀燕現身力挺，邀請大家在9月18日到台中港參與Red Bull飛行日。 台中市政府、大漢行銷提供
台中市長盧秀燕現身力挺，邀請大家在9月18日到台中港參與Red Bull飛行日。 台中市政府、大漢行銷提供

2022年亞洲唯一場、台灣首屆Red Bull飛行日即將在台中市隆重登場！這項號稱地表最熱血、最狂的創意飛行器大賽，今（1）日於台中市正式宣告啟動，台中市長盧秀燕受邀現身力挺，希望透過飛行日讓全國民眾體驗台中酷運動、酷城市的活力與熱情，結合戶外運動、休閒購物與觀光旅遊，打造獨一無二的「Red Bull飛行日」體驗，近距離接觸最潮的賽事，感受台中幸福的運動生活，也將城市行銷推向國際舞臺。

盧市長表示，台中市積極推廣運動，城市運動風氣日漸增長，鼓勵民眾參與多元運動，很榮幸能在台中市舉辦這項精彩萬分的創意賽事，盛情邀請國人9月18日到訪臺中，一同見證這項運動盛事，透過「2022 台灣Red Bull飛行日」讓世界看見台灣、看見台中。

「用笑聲來評分，飛多遠就各憑本事」 最狂的飛行日入圍名單出爐

首次在台灣舉行的飛行日大賽未演先轟動，共計有633組報名參賽，其中有347組上傳設計圖參加評選，包含消防隊、醫療團隊人員、國中老師、高三畢業生或大學生，甚至還有香港新住民朋友也來共襄盛舉。所有設計稿由評審委員根據所提交飛行器的細節、創意性、飛行潛力進行評分，今日在Red Bull飛行日官網公布入圍的45組名單中，人氣Youtuber上班不要看、HowHow和胡子等團隊也上榜，為這場「不夠瘋狂不要來」的賽事增添不少可看性。

台灣紅牛股份有限公司總經理廖千萩透露，今年的參賽者很喜歡用魟魚和飛魚創作，當然也不乏臺灣特色的藍白拖、小吃攤和辦桌等設計，另外像是海洋環保、去性別化、通膨相關的金融議題，以及大家最有感的疫情和感謝醫療團隊等，都是很有意義的話題性設計，報名投稿隊伍數甚至超越過去兩屆的皂飛車大賽。

廖總經理表示，「希望這樣的活動可以讓大家重新體驗生活中的美好，也希望入圍的團隊在當天可以帶給大家滿滿的歡笑，你們有機會在幾萬人面前獲得更多的掌聲，好好當個英雄！」獲邀擔任比賽當天評審的Red Bull電競隊閃電狼也提到，「除了看到每個隊伍真的把飛行器做出來，更期待30秒的舞台表演內容，希望能看到更多有趣和搞笑的演出，我們一定是用笑聲來評分，可以飛多遠就看大家的本事了。」

「降肉、降肉」飛天轎保庇大會圓滿成功 海洋保護潛水員招募中

為了迎接台灣首場飛行日降臨臺中市，主辦單位特別打造具有台灣廟宇特色的官方飛行器，並將這全臺首座飛行器命名為「飛天轎」。由於這項無動力飛行器大賽必須透過人力來推動，最後滑翔降落且漂浮在海面上，為求海洋保護及永續發展，主辦單位特別與臺灣直立板運動協會合作，規劃「海洋保護潛水志工」的招募活動，即日起將號召全臺喜愛潛水的民眾加入這個行列，共同守護臺灣珍貴的海洋資源。

壓力測試、選手之夜 重頭戲飛行日大賽 即將在台中酷城市熱情引爆

為了讓選手們熟悉現場狀況，主辦單位特別邀請參賽隊伍於活動前一天9月17日於臺中港現場進行壓力測試，當晚還有精彩的選手之夜為飛行日大賽暖身。重頭戲就在9月18日飛行日，當天將會有精彩的飛行器表演秀、市集嘉年華以及更多元的娛樂體驗。2022 臺灣Red Bull飛行日將在臺中市熱鬧起飛，相關資訊請上活動網站查詢。

2022台灣Red Bull飛行日簡介

Red Bull 飛行日（Flugtag）一直是全球最受矚目、最創意有趣的國際賽事之一，今年將於匈牙利、美國、土耳其、芬蘭、愛沙尼亞、台灣、加拿大、紐西蘭等8國舉辦。台灣是亞洲唯一場、更是首度舉辦，本次活動由內政部指導，並由Red Bull、中華民國文化休閒運動協會與台中市政府運動局共同主辦。獨一無二的飛行器並搭配表演，呈現飛行意境之美，勇敢挑戰自己的飛行夢，在這天，人們不只要比賽能飛多遠，更是激發創意、實現夢想的輝煌時刻！

2022台灣Red Bull飛行日宣告正式啟動，今日公佈入選45個隊伍。 台中市政府、大漢行銷提供
2022台灣Red Bull飛行日宣告正式啟動，今日公佈入選45個隊伍。 台中市政府、大漢行銷提供

主辦單位特別打造具有台灣廟宇特色的官方飛行器「飛天轎」。 台中市政府、大漢行銷提供
主辦單位特別打造具有台灣廟宇特色的官方飛行器「飛天轎」。 台中市政府、大漢行銷提供

Red Bull飛行日攜手台灣直立板運動協會共同招募海洋保護潛水員。 台中市政府、大漢行銷提供
Red Bull飛行日攜手台灣直立板運動協會共同招募海洋保護潛水員。 台中市政府、大漢行銷提供

今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊，台灣辦桌特色也成了參賽者的設計靈感。
今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊，台灣辦桌特色也成了參賽者的設計靈感。

今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊，不少參賽隊伍將海洋動物作為飛行器。 台中市政府、大漢行銷提供
今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊，不少參賽隊伍將海洋動物作為飛行器。 台中市政府、大漢行銷提供

今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供
今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供

今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供
今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供

今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供
今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供

今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供
今日公布45組Red Bull飛行日入選團隊。 台中市政府、大漢行銷提供

亞洲唯一、地表最狂，2022台灣Red Bull飛行日宣告將於9月18日台中港起飛。 台中市政府、大漢行銷提供
亞洲唯一、地表最狂，2022台灣Red Bull飛行日宣告將於9月18日台中港起飛。 台中市政府、大漢行銷提供

台中市長 紐西蘭

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