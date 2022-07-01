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大馬羽賽／逆轉好友辛德胡 戴資穎13連勝晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎逆轉擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。 Badminton Photo提供
戴資穎逆轉擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。 Badminton Photo提供

BWF超級750系列賽大馬羽球公開賽今天進行8強賽事，我國5組人馬中僅存的一姊戴資穎今天遭遇世界排名第7名的印度好友辛德胡（P. V. Sindhu），最終戴資穎以13：21、21：15、21：13擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。

在男單周天成、王子維、男雙「麟洋配」相繼於昨天的16強止步後，這次大馬公開賽我國僅剩下戴資穎晉級到8強賽，並在今天遭遇辛德胡，雙方過去20度對戰，戴資穎拿下15勝5敗，近期更處在一個對戰5連勝狀態，而辛德胡最近一次擊敗戴資穎已是2019年的世錦賽8強賽。

今天雙方進行生涯第21度交手，開賽後戴資穎就靠著靈活的吊球來對付人高手長的辛德胡，開賽後一度取得5：2領先，不過辛德胡隨後靠著穩定的防守製造戴資穎的失誤，拉出一波5：0的攻勢逆轉，儘管戴資穎一度追平比數，但辛德胡局中拉出一波6：0後逐漸擴大領先差距，反觀戴資穎在失誤仍偏多的情況下，首局就以13：21讓出。

第二局戴資穎展開反擊，在失誤與出界明顯減少的情況下打出10：1開局，並以11：3進入技術暫停，下半局辛德胡也慢慢回穩，加上戴資穎連續幾球回擊出界，回敬一波7：0追到2分差距，不過戴資穎在局末也稍微放慢節奏希望減少失誤，並以21：15有驚無險的扳平戰局。

決勝局戴資穎乘勝追擊取得5：1領先，不過辛德胡也沒有讓戴資穎拉開差距，在接下來的拉鋸戰中追到9：9平手，但戴資穎仍以11：9進入技術暫停，下半局戴資穎靠著精準控球逐漸擴大領先，最終以21：13勝出，挺進到4強賽。

戴資穎逆轉擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。 Badminton Photo提供
戴資穎逆轉擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。 Badminton Photo提供

戴資穎逆轉擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。 Badminton Photo提供
戴資穎逆轉擊敗辛德胡，拉出一波13連勝，距離本季第3冠與重返球后寶座僅差最後2勝。 Badminton Photo提供

戴資穎 世錦賽 羽球

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