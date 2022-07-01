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從寶寶到爺奶都適用 高雄左營運動中心啟用

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
總統府資政張俊雄（左）與高雄市長陳其邁（右）出席左營運動中心啟用典禮。記者劉學聖／攝影
總統府資政張俊雄（左）與高雄市長陳其邁（右）出席左營運動中心啟用典禮。記者劉學聖／攝影

位於高雄世運國家體育場的「左營運動中心」今天啟用，委由財團法人高雄市基督教青年會（YMCA）經營，高雄市長陳其邁表示這處運動中心距台積電最近，是從寶寶到爺奶都適用的全齡運動場館，距國訓中心僅一街之隔，這是高市第4座運動中心，全市目標是打造13座。

運動發展局長侯尊堯表示，左營運動中心鄰近捷運紅線世運站，走路、騎腳踏車或搭捷運都非常方便。左營運動中心有專為BABY幼兒開設的親水泳池、健身房、體適能、空中瑜珈及適合長輩運動休憩的智能環狀運動教室，號稱採平價消費，國際級享受，幾乎從寶寶到爺奶都適用。

YMCA左營運動中心執行長蔡政甫說，此地約投入千萬元打造，民眾可依自身使用需求購買單次使用券、健身卡或課程分享券；日後周圍草皮空間也會設計幼兒足球、平衡車等多元課程，讓大家一起來運動。

左營運動中心有專為BABY幼兒開設的親水泳池及適合長輩運動休憩的智能環狀運動教室，號稱採平價消費，國際級享受，幾乎從寶寶到爺奶都適用。記者劉學聖／攝影
左營運動中心有專為BABY幼兒開設的親水泳池及適合長輩運動休憩的智能環狀運動教室，號稱採平價消費，國際級享受，幾乎從寶寶到爺奶都適用。記者劉學聖／攝影
總統府資政張俊雄（右）與夫人朱阿英（左）出席左營運動中心啟用典禮。記者劉學聖／攝影
總統府資政張俊雄（右）與夫人朱阿英（左）出席左營運動中心啟用典禮。記者劉學聖／攝影
位於高雄世運國家體育場的「左營運動中心」今天啟用，委由財團法人高雄市基督教青年會（YMCA）經營。記者劉學聖／攝影
位於高雄世運國家體育場的「左營運動中心」今天啟用，委由財團法人高雄市基督教青年會（YMCA）經營。記者劉學聖／攝影

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