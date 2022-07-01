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羽球／周天成設2大目標 「巴黎奧運奪金並戰到40歲」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣男單一哥周天成透露為自己設下的目標是在2024年巴黎奧運奪金，並希望能一路戰到40歲。 歐新社
台灣男單一哥周天成透露為自己設下的目標是在2024年巴黎奧運奪金，並希望能一路戰到40歲。 歐新社

台灣男單一哥周天成日前接受馬來西亞《星報》訪問，他透露目前為自己設下的目標是在2024年巴黎奧運奪金，並希望能一路戰到40歲。

周天成昨在世界羽聯（BWF）超級750馬來西亞公開賽對上世界第21的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），可惜遭對手15比21、7比21直落二，在16強提前落馬，不過下週開始周天成仍有馬來西亞大師賽、新加坡公開賽以及台北公開賽等忙碌的鐵人賽程。

32歲的周天成日前接受《星報》訪問，他首先談到過去幾位羽壇的傳奇人物是如何影響他的羽球生涯，「在我這一代的頂尖球員，像是林丹和李宗偉，球技一流、體格強壯，和他們多次交手後增加了我的信心並塑造了我的性格，我相信如果我能和他們抗衡，那麼我就有辦法面對任何對手。」

「但當然了，像安賽龍（Viktor Axelsen）、桃田賢斗新一代的球員，在場上仰賴速度和力量，不過我沒有太擔心，我認為自己能夠打敗他們。」

周天成也透露自己近期的規劃和設下的目標，「目前最大的目標是贏得2024年巴黎奧運的金牌，另外我希望能打到40歲，只要調整好飲食、適當休息、了解自己的身體狀況，並進行相應的訓練，我認為打到40歲是有可能的。」

「對我來說，上帝就是我的教練和指路燈，在祂的保佑下，我總是有很棒的表現。或許我已經32歲了，但我內心還很年輕，很感激上帝賜予我的健康。」

馬來西亞 巴黎奧運 李宗偉 金牌 印度

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