羽球／「戴博士」揚名國際 小戴：很高興我能成為一名學者

台灣球后戴資穎在5月才剛取得博士學位成就，昨以新身分「戴博士」上陣在BWF超級750系列馬來西亞羽球公開賽女單第2輪，僅用30分鐘就擊敗愛沙尼亞選手庫巴（Kristin Kuuba）晉級8強，賽後被問到若奪冠是否會把此勝當作生日禮物，小戴則幽默回應「這樣禮物會不會有點太多？」

戴資穎昨面對，世界排名51的愛沙尼亞對手庫巴，這是兩人生涯首度對壘，雖然打起來比較陌生，不過小戴全場一路領先，只花半小時就以21：11、21：9奪勝，這也是小戴繼首輪29分鐘迅速晉級後，又再一場半小時就結束比賽的賽事。

小戴在上月20日滿28歲，剛好她在生日前夕19日拿下超級1000印尼公開賽冠軍，也表示這個冠軍是最棒的生日禮物，相隔一週來到馬來西亞續戰，昨日賽後被當地媒體問到，若再拿下冠軍，是否會再把這冠送給自己當作生日禮物，不過小戴則笑說，「這裡又要當作生日禮物，禮物會不會有點太多？」

另外，戴資穎於今年5月取得台北市立大學博士學位一事，也獲得當地媒體的關注。馬來西亞英文媒體《新海峽時報》以「戴博士挑戰破紀錄奪大馬賽第5冠」為題，撰文指出她從2017年至今仍未在馬來西亞公開賽嚐輸球的滋味，是個相當驚人的成就。

報導還指出戴資穎雖忙於在世界各地征戰，但仍取得台北市立大學競技運動訓練研究所博士學位，對此小戴表示，「我一直想在學業上取得好成績。很少有運動員走這條路，所以我很高興我能成為一名學者。」，她認為，作為一名主修運動訓練的學者，有利於解決她在球場上遇到的一些問題。

小戴今天下午3點在8強賽將強碰印度一姊辛德胡，昨日賽後她還加碼訓練、多適應球場風向，為今天做更多準備。兩人過去交手20次、小戴取得15勝優勢，且近期是對戰5連勝。