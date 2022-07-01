健身知識／棒鈴vs.壺鈴 超級比一比

棒鈴、壺鈴與啞鈴、槓鈴最大的不同在於，棒鈴、壺鈴都是不對稱平衡的訓練工具，因此在使用棒鈴、壺鈴做訓練時，都需要身體更多的穩定性、協調性及核心能力，是相當好用的功能性訓練工具。 另外，棒鈴、壺鈴都是可以進行「擺盪」的訓練工具，因擺盪的訓練動作而產生的牽引力，是這兩種訓練工具最具價值的原因，相較傳統重量訓練時會擠壓關節造成壓迫，棒鈴、壺鈴擺盪動作的訓練，讓你訓練肌力、握力之餘，也同時能將關節做拉伸！ 而這兩者間，因設計上的不同，分別適合做不同的訓練，這次就來解析兩者的不同😉

🔷力臂長度

🔸壺鈴：重量集中在球體，重心距離手握的地方較近，因此力臂長度是固定的

🔸棒鈴：重量分攤在棒體，重心距離手握處遠，但可以透過改變手的位子，來調整力臂長度根據這個特性，棒鈴會較相同重量的壺鈴，甩起來感覺更重，因此可以用較輕的棒鈴，來做較大的訓練；或透過調整棒鈴手握位置，找到適合自己的訓練重量。

🔷握把的設計

🔸壺鈴在大部分的動作時，手臂都是垂直於握把的

🔸使用棒鈴時，手臂則是會有垂直與平行於棒鈴的情況

🔷擺盪動作

🔸壺鈴：較適合做矢狀面的擺盪動作，因重心跟力矩的關係，比起棒鈴較不適合做旋轉及側面的動作

🔸棒鈴：可以做3D面向的擺盪動作，而且根據擺盪的方向不同，能夠同時訓練多個關節及肌群

🔷訓練動作

🔸壺鈴：可以做許多傳統重量訓練動作，如：推舉、划船、深蹲、硬舉；同時也可以做一些擺動的訓練，如swing

🔸棒鈴：較多旋轉的動作，如：mills、swing、swipe、hammer，及部分傳統重量訓練動作如：推舉、深蹲，也可將多種動作串聯，執行一些整合的動作

如果要我只選一個工具，我自己比較偏愛棒鈴，因為外型設計的關係，棒鈴的牽引力較壺鈴大；同時，棒鈴可以做到身體更多面向的訓練；而且棒鈴難度較高，甩得起來就比較帥🤪🤪當然大家還是可以根據自己的能力及需求，選擇適合自己的訓練工具！

IG影片版更清楚喔👉 https://reurl.cc/j1K9vn