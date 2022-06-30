陷禁藥疑雲 巴林勝利車隊環法賽遭警方搜索

中央社／ 哥本哈根30日綜合外電報導
巴林勝利車隊。 路透社
巴林勝利車隊。 路透社

哥本哈根警方在環法自由車賽前夕發表聲明指出，警方今天應法國當局的要求，搜索巴林勝利車隊（BahrainVictorious）下榻飯店。

警方在當地時間早晨5時30分於布隆比（Brondby）搜索車隊所有車輛，以及工作人員和選手的房間。警方27日在巴林車隊出發前往環法賽前，也曾搜索選手和工作人員住處。

巴林勝利車隊去年捲入禁藥疑雲，在環法自由車賽（Tour de France）遭到法國警察連夜突襲搜索飯店房間和車隊巴士。法國檢方隨後對車隊疑似使用禁藥展開初步調查。

總警司里瑟（Dannie Rise）說：「根據法國警方要求，作為法國正在進行的調查一部分，我們搜查了布隆比一家飯店。」

「我們沒有關於這次行動的進一步訊息。」

巴林勝利車隊在聲明中說，他們與當局充分配合，搜查在2小時內完成。

聲明表示：「沒有從車隊查扣任何物品。」

巴林勝利車隊在2021年環法自由車賽拿下3站冠軍，在第17站比賽後，下榻的飯店遭到法國警方搜索。今年比賽將於7月1日在哥本哈根展開。

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