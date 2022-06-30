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大馬羽賽／明天下午3點來加油！戴資穎對決辛德胡爭4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供

屬BWF超級750系列的馬來西亞公開賽今天產出各項8強，尋求女單4連霸的我國羽球「一姊」戴資穎順利晉級，明天將擔綱第一球場的首戰，台灣時間下午3點和亦敵亦友的印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）爭4強資格。

馬來西亞公開賽總獎金67萬5千美元，我國共有4組選手晉級第二輪，但今天3組男將都沒能闖關，列男單第4種子的「一哥」周天成以15：21、7：21不敵印度普拉諾（H. S. Prannoy），男雙列第4種子的「麟洋配」王齊麟／李洋碰世界排名第10的地主組合王耀新／張御宇以17：21、18：21敗陣；台將壓軸上場的「羽球王子」王子維，首局最多7分領先沒能維持，遭大陸對手陸光祖逆轉，以18：21、11：21吞下對戰連敗。

今天早上擔綱第3球場開場的小戴，只花半小時就以21：11、21：9解決世界排名51的愛沙尼亞對手庫巴（Kristin Kuuba），朝4連霸再進一步；小戴生涯已4度在馬來西亞公開賽奪冠，2013年首度登頂，17年到19年再完成3連霸，今年要挑戰另類4連霸。

小戴明天將和印度名將辛德胡在第一球場第一戰交手，MOD愛爾達體育3台將有直播服務；這將是台印「一姊」第21度對決，過去交手小戴取得15勝5敗絕對優勢。

羽球 戴資穎 周天成

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