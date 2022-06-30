大馬羽賽／王子維遭逆轉 戴資穎成唯一台將希望

總獎金67萬5千美元的馬來西亞公開賽今天產出所有8強名單，4組台將只有「一姊」戴資穎出線，包括「一哥」周天成、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和壓軸上陣的「羽球王子」王子維都沒能闖關，止步第二輪。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列賽，今天打頭陣的小戴以直落2拍下世界排名51的愛沙尼亞對手庫巴（Kristin Kuuba），但接續登場的小天不敵印度普拉諾（H. S. Prannoy），「麟洋配」王齊麟／李洋碰世界排名第10的地主組合王耀新／張御宇也遇苦戰，以17：21、18：21無緣8強。

確診後回歸國際賽場的「羽球王子」王子維，今天碰世界排名27的大陸陸光祖，首局最多取得12：5領先，但14：9時被對手連6分反超，王子維雖再取得17：15優勢，但又遭陸光祖連下5分，以18：21讓出首局。

第二局王子維一下場就陷入0：6落後，雖一度將差距縮小到7：8，但又遭陸光祖一波連拿8分拉開差距，最終以11：21吞下對戰2連敗。

不只小天和「麟洋配」落馬，今天包括列男單第5種子的地主名將李梓嘉、列女單第3種子的南韓「天才少女」安洗瑩和列第4種子的西班牙前球后馬琳都止步第二輪。