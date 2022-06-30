格鬥／職業選手轉身 黃育仁轉任教練聯手明星師資團隊

國際職業綜合格鬥選手、中華民國綜合格鬥協會發言人黃育仁，今年多了新身分，他創立「BMF動空間」，實踐自己心願推廣運動風氣、提供喜歡運動或是想嘗試不同運動的朋友們全新的運動體驗，也希望能將他的經驗傳承給有志發展格鬥運動的年輕一代。

今年熱映的格鬥紀錄片「逆者」，讓大家看到黃育仁熱血逐夢的心路歷程，33歲那年，他毅然決然放棄金融業600萬年薪，轉行格鬥選手，也成功站上世界舞台，如今，44歲的黃育仁率領國際級頂尖教練團隊，打造出BMF動空間。

BMF動空間由「台灣隊長」黃育仁領軍，他不僅是國際職業綜合格鬥選手，也是WBC香港皇牌泰拳台灣區教官，並擁有WCS Level1減重專家證照，精通泰拳、綜合格鬥、柔術與空手道；教練團隊成員還包括2021年度柔術世界錦標賽的台灣總教練「浪人」林柏瑜、綽號「暴風」的台灣史上最年輕職業格鬥選手青柳克明等各界好手。

除了頂尖教練團隊坐鎮之外，BMF動空間也提供完善體適能訓練器材，加上寬敞舒適的綜合訓練區，各式運動皆可在此進行訓練。