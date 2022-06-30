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大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

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大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）、王齊麟。圖／Badminton photo提供（資料照）
李洋（左）、王齊麟。圖／Badminton photo提供（資料照）

東京奧運奪金的我國黃金男雙「麟洋配王齊麟／李洋，馬來西亞公開賽首輪輕鬆闖關，但今天碰世界排名第10的地主組合王耀新／張御宇遇苦戰，兩局都先盛後衰，以17：21、18：21無緣8強。

「麟洋配」目前世界排名第4，過去和大馬組合4度交手取得3勝1敗優勢，但今天首局5：3領先下遭對手連趕5分逆轉，「麟洋配」雖追到8：8，但9：10落後時又遭對手連拿5分，以17：21讓出首局。

第二局「麟洋配」先是領先一方，但8：5時又被地主連拿6分超前，13：16時攻擊又遭對手「魚躍」美技瓦解，反逼出「麟洋配」失誤；「麟洋配」一度將比數逼近到2分差，但王齊麟失誤讓對手先拿到20：17的「賽末點」，最終在第2個機會拿下勝利，跪地迎接8強門票。

這是大馬組合對戰「麟洋配」2連勝，「麟洋配」出局也代表台將雙打全軍覆沒。

今天稍早前，尋求4連霸的「一姊」戴資穎輕騎過關，「一哥」周天成止步第二輪，「麟洋配」後就剩「羽球王子」王子維爭奪出線機會，對手是世界排名27的大陸陸光祖。

麟洋配 王齊麟 羽球

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