羽球／戴資穎行程滿檔獲封「女超人」 應會優先考慮打台北賽

28歲的台灣羽球一姊戴資穎本週將在馬來西亞公開賽尋求4連霸，而近期他報名多場賽事，可能在6週內參加5站、連4週參賽，其中包含睽違3年登場的台北公開賽，讓馬來西亞媒體直呼戴資穎是「女超人」。

戴資穎本季在泰國、印尼兩站接連封后，目前正進行的馬來西亞公開賽他也已安抵八強，要力拼4連霸。接著他還報名了大馬大師賽、新加坡公開賽以及7月19日登場的台北公開賽，這也是小戴生涯首度連4週參賽。

緊鑼密鼓的賽事對戴資穎而言是體力一大負擔，他也坦言還不確定自身體力能否負荷，如果不行的話，可能被迫放棄一些賽事。

馬來西亞媒體「星報」以「女超人資穎挑戰極限」為題撰文指出，戴資穎應該會優先考慮在家鄉台灣舉行的賽事，所以如果要棄賽的話，很有可能會是新加坡公開賽。

2017年，世界羽球錦標賽正好和台北世大運「撞期」，當時戴資穎選擇披上中華隊戰袍為國爭光，犧牲職業比賽積分，最終也成功將世大運金牌留在家鄉。當時他說：「我的目標，不只是在台灣打到前一前二，而是想讓台灣被世界看見，這是件我覺得很美好的事情。」

若戴資穎確定參加台北公開賽，這將是他睽違4年再度參賽，目前他生涯已在台北賽奪下3座冠軍，如果這回再封后，小戴將與南韓名將成池鉉並列台北賽最多冠的女單球員。