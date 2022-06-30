快訊

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

巴黎恐攻大審判：「倖存恐怖份子」判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／戴資穎行程滿檔獲封「女超人」 應會優先考慮打台北賽

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎報名多場賽事，可能在6週內參加5站、連4週參賽。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎報名多場賽事，可能在6週內參加5站、連4週參賽。 圖／Badminton Photo提供

28歲的台灣羽球一姊戴資穎本週將在馬來西亞公開賽尋求4連霸，而近期他報名多場賽事，可能在6週內參加5站、連4週參賽，其中包含睽違3年登場的台北公開賽，讓馬來西亞媒體直呼戴資穎是「女超人」。

戴資穎本季在泰國、印尼兩站接連封后，目前正進行的馬來西亞公開賽他也已安抵八強，要力拼4連霸。接著他還報名了大馬大師賽、新加坡公開賽以及7月19日登場的台北公開賽，這也是小戴生涯首度連4週參賽。

緊鑼密鼓的賽事對戴資穎而言是體力一大負擔，他也坦言還不確定自身體力能否負荷，如果不行的話，可能被迫放棄一些賽事。

馬來西亞媒體「星報」以「女超人資穎挑戰極限」為題撰文指出，戴資穎應該會優先考慮在家鄉台灣舉行的賽事，所以如果要棄賽的話，很有可能會是新加坡公開賽。

2017年，世界羽球錦標賽正好和台北世大運「撞期」，當時戴資穎選擇披上中華隊戰袍為國爭光，犧牲職業比賽積分，最終也成功將世大運金牌留在家鄉。當時他說：「我的目標，不只是在台灣打到前一前二，而是想讓台灣被世界看見，這是件我覺得很美好的事情。」

若戴資穎確定參加台北公開賽，這將是他睽違4年再度參賽，目前他生涯已在台北賽奪下3座冠軍，如果這回再封后，小戴將與南韓名將成池鉉並列台北賽最多冠的女單球員。

馬來西亞 小戴 世大運 新加坡 泰國 戴資穎

相關新聞

大馬羽賽／半小時過關打不夠！戴資穎加練備戰辛德胡

我國羽球「一姊」戴資穎和「一哥」周天成今天馬來西亞公開賽同場上陣，打頭陣的小戴只花半小時就拿到8強門票，賽後還繼續練習，...

羽球／戴資穎行程滿檔獲封「女超人」 應會優先考慮打台北賽

28歲的台灣羽球一姊戴資穎本週將在馬來西亞公開賽尋求4連霸，而近期他報名多場賽事，可能在6週內參加5站、連4週參賽，其中包含睽違3年登場的台北公開賽，讓馬來西亞媒體直呼戴資穎是「女超人」。

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

柬埔寨華裔法籍的女將陳夏莉妮（Harmony Tan），溫布頓首輪3盤擊敗美國名將小威廉絲（Serena William...

大馬羽賽／周天成不敵普蘭諾伊 大馬羽賽次輪爆冷出局

台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球公開賽男單次輪大爆冷門，以15比21、7比21不敵世界排名第21的印度好手普蘭諾伊，...

大馬羽賽／4連霸再進一步！戴資穎直落2闖8強

我國羽球名將戴資穎繼續朝馬來西亞公開賽4連霸前進，今天第二輪她再以21：11、21：9拍下首度碰頭的愛沙尼亞對手庫巴，成...

羽球／台北公開賽「泡泡」復辦 首波預售套票秒殺

因新冠肺炎疫情停辦兩年，台北羽球公開賽強勢回歸，中華羽將精銳盡出，今年已摘下2冠的「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和東京奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。