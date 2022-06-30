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大馬羽賽／半小時過關打不夠！戴資穎加練備戰辛德胡

聯合報／ 記者曾思儒／台北─吉隆坡電話採訪
戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供

我國羽球「一姊」戴資穎和「一哥」周天成今天馬來西亞公開賽同場上陣，打頭陣的小戴只花半小時就拿到8強門票，賽後還繼續練習，準備明天出戰印度老對手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）；列男單第4種子的小天面對印度普拉諾（H. S. Prannoy）連輸兩局，止步第二輪。

名列女單第2種子的小戴，今天碰世界排名51的愛沙尼亞對手庫巴（Kristin Kuuba），全場一路領先，只花半小時就以21：11、21：9奪勝，朝4連霸再進一步；她透露賽後還有再加碼訓練，繼續為後續賽事準備。

馬來西亞堪稱小戴「福地」，2013年她首度在馬來西亞公開賽登頂，17年到19年再完成3連霸，若連同馬來西亞名人賽共斬獲4冠3亞；屬BWF超級750系列賽的馬來西亞公開賽2020年和21年因新冠肺炎疫情取消，小戴今年若能完成另類4連霸，也將是泰國公開賽、印尼公開賽後的連3站奪冠，且能重返「世界球后」寶座。

小戴明天將和印度名將辛德胡搶4強門票，這將是台印「一姊」第21度對決，過去交手小戴取得15勝5敗絕對優勢，包括近期5連勝；場上是老對手，兩位好手私下有好交情，小戴去年東京奧運金牌戰飲恨，辛德胡賽後還送上溫暖擁抱，暖心舉動感動不少球迷。

世界排名第4的周天成今天接棒登場，但碰世界21的普拉諾失誤過多，首局7：6領先下遭對手連拿4分逆轉，第2局更在7：9下遭對手「定桿」連拿12分結束比賽，讓小天以15：21、7：21結束本周賽程。

戴資穎（上）馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（上）馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供

戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供

戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽第二輪，只花半小時就解決愛沙尼亞對手庫巴，晉級8強。圖／Badminton Photo提供

周天成 羽球 戴資穎

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