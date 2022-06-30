大馬羽賽／4連霸再進一步！戴資穎直落2闖8強
我國羽球名將戴資穎繼續朝馬來西亞公開賽4連霸前進，今天第二輪她再以21：11、21：9拍下首度碰頭的愛沙尼亞對手庫巴，成為率先晉級8強的台將。
庫巴世界排名51，昨天首輪小爆冷門，直落2擊敗世界排名12的加拿大華裔好手李文珊，不過碰小戴沒能延續黑馬旅程；世界排名第2的小戴，首局一路領先，先以11：9進入技術暫停，恢復比賽後再連拿5分拉開差距，16：11時又是連拿5分攻勢，以21：11先下一城。
第2局小戴再打4：0強攻，進入技術暫停時已取得11：6領先，恢復比賽後更只讓庫巴再拿3分，以21：9拿下比賽勝利。
小戴昨天首輪只花29分鐘就過關，今天在地主球迷大聲加油中也只花半小時就出線，打出衛冕者氣勢和身手。
小戴在馬來西亞戰功彪炳，2013年先在馬來西亞公開賽登頂，17年到19年再完成3連霸，若連同馬來西亞名人賽共斬獲4冠3亞；屬BWF超級750系列賽的馬來西亞公開賽2020年和21年因新冠肺炎疫情取消，小戴今年若能完成另類4連霸，也將是泰國公開賽、印尼公開賽後的連3站奪冠，且能重返「世界球后」寶座。
小戴先開出紅盤，接續包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都將爭取8強資格。
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