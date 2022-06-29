大馬羽賽／楊博涵、盧敬堯不敵世錦賽金牌 大馬公開賽首輪出局

台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天在馬來西亞公開賽男雙首輪，以21比14、16比21、13比21不敵去年世錦賽金牌的日本組合小林優吾、保木卓朗，連3站首輪出局。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，今天稍早台灣一姐戴資穎與「羽球王子」王子維雙雙成功闖關，男雙「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯則是壓軸登場。

世界排名24的楊博涵與盧敬堯，近來籤運不太理想，先在印尼大師賽首役不敵奧運金牌組合王齊麟和李洋出局，接下來在印尼公開賽首輪又強碰去年世界羽球錦標賽銅牌組合、丹麥的奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders SkaarupRasmussen），同樣受阻次輪門外。

「楊肉盧」轉戰馬來西亞公開賽，則在首役遭遇去年世錦賽金牌的小林優吾與保木卓朗，對手本季曾在泰國公開賽奪冠，目前世界排名第2，也是大會男雙第2種子。

「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，過去和日本組合交手2次，對方都是贏家，今天兩組人馬再次交手，台灣組合僅在開局短暫落後，接著連拿4分取得超前，此後在一路領先的優勢，先以21比14拿下。

次局雙方陷入纏鬥，在10比10膠著之際，被對手拉出5比1攻勢陷入落後，「楊肉盧」雖將差距縮小至只差3分，接下來又連丟5分，以16比21讓出，雙方以1比1打平。

可惜的是，決勝局戰況宛如次局翻版，雙方在前半段以10比10打平，接下來對手拉出一波10比2攻勢拉開差距，並取得「聽牌」優勢，「楊肉盧」最終以13比21吞敗，無緣晉級。