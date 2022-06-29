自由車／台中清水車場夜照啟用後 首辦全國錦標賽

位於台中清水區鰲峰山的台中市自由車場，擁有全長333公尺全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，台中市政府運動局成功爭取111年全國自由車錦標賽7月1至3日將在台中自由車場舉辦，運動局長李昱叡日前特別到車場瞭解營運現況及台中市自由車選手集訓情形，也為剛結束歐洲國際賽的台中之光自由車一哥馮俊凱加油打氣。

李昱叡指出，台中市自由車場使用逾20年，市府積極爭取中央資源與籌編預算整建，將木質賽道全面整修更新外，頂棚、看台、田場及場館內部也全面翻新，累計完成1.8億元整建工程，108年9月已開放使用，為強化自由車運動發展環境，運動局再編2180萬元預算強化夜間照明，兩階段共投入2億230萬元翻新，希望提供更好的環境培育更多選手，為台中、為國爭光，感謝在地民代支持中央及市府預算，也感謝台中市體育總會自由車委員會總幹事徐瑞德及其夫人推動自由車運動。

李昱叡進一步指出，市長盧秀燕重視運動環境與人才培育，台中市自由車場也是全國唯一、最新的國際級自由車場，已選在非賽季期間進行自由車場賽道養護工程，提供運動員更優質的競賽場地，符合訓練與賽事需求，目前也已成功舉辦多項全國性經典賽事，台中市的表現更是戰績輝煌，包括110年全運會康世峰拿下爭先賽三連霸、團體競速賽四連霸；周佩霓勇奪下坡賽二連霸等，市府將持續努力，培育自由車國際運動人才。

李昱叡表示，自由車運動是台中的強項，培育出如釜山亞運金牌林志勳、參加兩屆奧運更榮獲廣州與仁川亞運金牌的蕭美玉、參加2020東京奧運國手馮俊凱，多位選手均有亮眼的表現，感謝選手們的努力，市府期盼提供選手優質的訓練環境，繼續保持好成績發光發熱、再創佳績。