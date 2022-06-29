大馬羽賽／重返4冠福地首戰速勝 戴資穎：盼有好發揮

我國羽球「一姊」戴資穎今天只花29分鐘就迎接馬來西亞公開賽勝利，過去已經4度奪冠的她特別感謝球迷給的加油聲，將挑戰4連霸的她說：「我也希望自己可以有好的發揮。」

小戴在馬來西亞戰功彪炳，2013年先在馬來西亞公開賽登頂，17年到19年再完成3連霸，若連同馬來西亞名人賽共斬獲4冠3亞；屬BWF超級750系列賽的馬來西亞公開賽2020年和21年因新冠肺炎疫情取消，今年是小戴相隔2年重返「福地」。

以女單第2種子出賽的小戴提到，感受到球迷給她許多支持，「很開心可以回到像以往的日子，到處參加比賽，還有滿滿的球迷在現場加油。」她今天以宰制表現回饋球迷，只花29分鐘就以21：13、21：9擊敗比利時世界排名36的譚蓮妮，收下對戰2連勝。

小戴明天第二輪將遭遇愛沙尼亞世界排名51的庫巴（Kristin Kuuba），這將是兩人首度碰頭。