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大馬羽賽／重返4冠福地首戰速勝 戴資穎：盼有好發揮

聯合報／ 記者曾思儒／台北─吉隆坡電話採訪
戴資穎馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

我國羽球「一姊」戴資穎今天只花29分鐘就迎接馬來西亞公開賽勝利，過去已經4度奪冠的她特別感謝球迷給的加油聲，將挑戰4連霸的她說：「我也希望自己可以有好的發揮。」

小戴在馬來西亞戰功彪炳，2013年先在馬來西亞公開賽登頂，17年到19年再完成3連霸，若連同馬來西亞名人賽共斬獲4冠3亞；屬BWF超級750系列賽的馬來西亞公開賽2020年和21年因新冠肺炎疫情取消，今年是小戴相隔2年重返「福地」。

以女單第2種子出賽的小戴提到，感受到球迷給她許多支持，「很開心可以回到像以往的日子，到處參加比賽，還有滿滿的球迷在現場加油。」她今天以宰制表現回饋球迷，只花29分鐘就以21：13、21：9擊敗比利時世界排名36的譚蓮妮，收下對戰2連勝。

小戴明天第二輪將遭遇愛沙尼亞世界排名51的庫巴（Kristin Kuuba），這將是兩人首度碰頭。

本周小戴除要挑戰4連霸，還要尋求本季連3冠；她5月泰國公開賽打下本季首冠，回台完成最後的北市大博士論文審查後轉往印尼，再度打下女單金盃，馬來西亞公開賽若能完成連霸，還有機會重返「世界球后」寶座。

戴資穎馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

羽球 戴資穎 比利

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