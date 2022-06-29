影／睽違三年！ 台北羽球公開賽七月強勢登場

睽違三年的「YONEX 2022台北羽球公開賽」，即將於7月19日強勢登場。雖然國內疫情仍在高原期，賽事將在遵守防疫規定下如期舉辦。本屆賽事盛況空前，共計27個國家、290位選手報名參賽，我國選手陣容更是精銳盡出，將由連續奪下泰國、印尼公開賽兩座冠軍的戴資穎，以及贏得印尼大師賽亞軍的周天成率領台灣選手全面迎戰、捍衛主場！

2022台北羽球公開賽將於7月19日至24日於台北和平籃球館點燃戰火，也是國內疫情爆發兩年多來，首場國際重要賽事。中華民國羽球協會今日舉辦賽事啟動記者會，邀請台北市副市長黃珊珊、教育部體育署副署長林哲宏及羽球協會理事長張國祚等人，共同主持賽事啟動儀式。張國祚理表示，台北公開賽籌辦受疫情影響，在防疫計畫與出入境管制等方方面面都需更多的考慮及協助。尤其感謝疾管署、外交部、台北市政府、航警局等各部會合作，對參加台北公開賽的選手與工作人員採防疫泡泡模式，以最嚴謹的防疫規格讓賽事順利進行。

台北市副市長黃珊珊表示，台灣的頂尖羽球選手在國際賽事發光發熱，相信會成為台北市民的最美好記憶。並強調以後會積極推廣羽球運動，讓民眾享受羽球光芒。她也期許台灣選手能捍衛主場，把獎盃留在台北。