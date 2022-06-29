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大馬羽賽／4連霸開紅盤 戴資穎光速奪勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

帶著泰國和印尼公開賽冠軍來到馬來西亞，尋求4連霸的我國「一姊」戴資穎今天迎接馬來西亞公開賽首戰，面對比利時對手譚蓮妮，小戴一路掌控戰局，只花29分鐘就以21：13、21：9迎接對戰2連勝。

總獎金67萬5千美金的馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列賽，世界排名第2的小戴列女單第2種子，首輪面對比利時世界排名36的譚蓮妮；小戴開賽雖因失誤陷入0：2落後，但5：8時連拿6分逆轉，變化多端的出拍常更讓譚蓮妮常常望球興嘆，只花14分鐘就以21：13先下一城。

第二局小戴再展現巧妙手法，剛開局就有3球讓譚蓮妮網前救球不及，進入技術暫停時已取得11：3的大幅度領先；恢復比賽後小戴持續擴大領先，14：8時再連拿6分，最終就以21：9拿下勝利。

小戴在馬來西亞戰功彪炳，2013年至今連同馬來西亞公開賽和名人賽共收穫4冠3亞，今年若能挑戰第5冠，將是本季連3站迎接金盃；小戴也是馬來西亞公開賽2017年到19年冠軍，2020年和21年賽事因新冠肺炎疫情取消，重返馬來西亞的小戴今年有機會挑戰另類4連霸。

小戴第二輪對手已經出爐，愛沙尼亞世界排名51的庫巴（Kristin Kuuba）小爆冷門，直落2擊敗世界排名12的加拿大華裔好手李文珊，取得挑戰小戴的機會。

比利 戴資穎

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