大馬羽賽／染疫復出開紅盤 王子維逆轉勝闖第二輪

我國「羽球王子」王子維因確診新冠肺炎退出前一場印尼公開賽，今天在馬來西亞公開賽迎接復出首戰，他面對瓜地馬拉的奧運「四朝元老」科登（Kevin Cordón）演出逆轉勝，以21：17、21：7拿下勝利，和昨天奪勝的「一哥」周天成同闖第二輪。

世界排名16的王子維，首局前半段陷入落後，最多差距5：11，但技術暫停後他逐步縮小差距，14：17時更直接連拿7分，將對手「定桿」，以21：17逆轉拿下首局。

第2局王子維延續氣勢，技術暫停時領先已達6分，12：6時再連拿8分擴大差距，最終就以21：7收下勝利，僅花29分鐘就拍下世界排名36的瓜地馬拉老將。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列賽，總獎金67萬5千美金，中華羽球隊共5組選手參賽，昨天先登場的小天和「麟洋配」王齊麟／李洋都過關，王子維今天也開出紅盤，緊接著我國「一姊」戴資穎登場，晚間男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也將出賽。