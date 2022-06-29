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羽球／台北公開賽相隔3年回歸 戴資穎、麟洋配捍衛主場
因新冠肺炎疫情停辦2年，台北羽球公開賽今年強勢回歸，包括我國「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋都將捍衛主場，超強陣容也獲得球迷熱烈迴響，首波預售套票就秒殺一空。
中華羽協理事長張國祚表示，今年台北公開賽總獎金達超級300系列賽最高的50萬美金，已有27國、290位選手報名，包括剛打下泰國和印尼公開賽的名將戴資穎、印尼名人賽奪亞的周天成等；為保護選手及相關工作人員，今年賽事也將採取「泡泡」模式，盼賽事能圓滿進行。
台北公開賽將於7月19日到24日在台北和平籃球館進行，張國祚提到，除外國選手及工作人員採「泡泡」模式，入境都有專車接送到旅館，篩檢陰性後才可到練習場館，國內選手和工作人員也是採「泡泡」模式，全面防疫。
今天台北羽球公開賽舉辦賽事記者會，台北市副市長黃珊珊也親自出席；黃珊珊提到，目前新冠肺炎疫情仍嚴峻，但已進入和病毒「共存」，歡迎市民到和平館觀賞國際賽事，她也提到賽事已從中華台北公開賽更名成台北公開賽，「未來是台北最重要的賽事」，祝福地主選手打下佳績，讓台灣在國際發光發熱。
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