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羽球／中國大陸施壓？台北公開賽升級失敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北羽球公開賽今天舉行賽事啟動記者會。記者侯永全／攝影
台北羽球公開賽今天舉行賽事啟動記者會。記者侯永全／攝影

中華台北羽球公開賽首度更名台北羽球公開賽，今年7月19日強勢回歸，成為新冠肺炎疫情後台灣第一場大型國際賽，不過台北羽球公開賽盼望的升級目標宣告失敗，世界羽聯（BWF）日前已宣布2023年到26年的世界巡迴賽各級主辦城市，台北羽球公開賽仍屬BWF超級300系列賽。

中華羽協理事長張國祚今天表示，羽協努力提升台北公開賽軟硬體，就是希望賽事升等，但世界羽聯公布賽事仍維持超級300，羽協失望之餘也已寫信去詢問，盼還有爭取升等超級500系列賽的機會。

張國祚提到，台北公開賽賽事總獎金達50萬美金，已是超級300系列中最高獎金，賽事軟硬體也有達到超級500的規模，不能升等可能的原因有2個，其一是超級500已經有許多亞洲國家舉辦，世界羽聯可能考量全球因素，第二就是「屬於中國的因素」。

世界羽聯巡迴賽共有6級別，最高級是超級系列賽總決賽，接續是超級1000、超級750、超級500、超級300和超級100，除超級100沒有站數限制，另外5級別都有規定的最多站數和最低賽事總獎金。

超級300去年最低賽事總獎金是20萬美金，超級500是40萬美金，台北公開賽獎金規模已達超級500等級，但仍無法升等成功。

張國祚強調，世界羽聯雖已宣布2023到26年的各級主辦城市，但中華羽協仍在爭取，盼有轉圜機會。

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