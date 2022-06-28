大馬羽賽／僅花26分鐘 麟洋配輕取荷蘭組合晉16強
總獎金67萬5000美元的馬來西亞羽球公開賽今天開打，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在首輪遭遇荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德拉克（Ties van der Lecq），僅花26分鐘就以21：9、21：15直落二勝出。
今年前3站都無緣4強的麟洋配，在印尼公開賽於16強止步後，隨即前往馬來西亞進行移訓為大馬公開賽進行備戰，而今天的首輪賽事面對世界排名第41名的荷蘭組合吉爾／范德拉克，也是雙方繼去年世錦賽32強賽後再度交手，前一次碰頭麟洋配在先丟首局的情況下最終逆轉勝出，拿下兩組人馬生涯首度對戰的勝利。
不過今天再度碰頭，麟洋配在首局就掌控比賽節奏，第一局在以11：6進入技術暫停後，下半局逐漸將差距拉大，僅花10分鐘就以21：9拿下第一局。
第二局麟洋配雖然在比賽前段與對手一路拉鋸，不過在以11：10進入技術暫停後，再靠著一波4：0攻勢拉開差距，並在比賽第26分鐘以21：15拿下16強門票。
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