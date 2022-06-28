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2022亞洲電子競技公開賽7月1日開打 總獎金超過300萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2022亞洲電子競技公開賽」將於7月1日線上開跑，新北市經發局今天舉辦開幕儀式，宣布賽事正式起跑。記者江婉儀／攝影
「2022亞洲電子競技公開賽」將於7月1日線上開跑，新北市經發局今天舉辦開幕儀式，宣布賽事正式起跑。記者江婉儀／攝影

「2022亞洲電子競技公開賽」將於7月1日線上開跑，新北市經發局表示，預估賽事可吸引超過4千位台港澳等地區好手報名參賽，今年除最受歡迎的《英雄聯盟》及《英雄聯盟-咆嘯深淵》外，還加入熱門手機遊戲《傳說對決》賽項，總獎金超過300萬元，總冠軍隊伍最高可獲得100萬元。

今天開幕式由新北市經發局長何怡明、主辦單位鍇睿行銷執行長顏宥騫等，攜手宣布「2022亞洲電子競技公開賽」正式啟動，開幕儀式也邀請《英雄聯盟》職業戰隊Beyond Gaming營運長暨《英雄聯盟》S2世界冠軍成員MiSTakE、電競KOL及選手共襄盛舉。

何怡明表示，為支持電競運動的發展，去年首度將電競納入新北市主辦的全國運動會正式比賽項目，陸續於新北電競基地開設專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競產業認證課程，自2018年起已培育超過2千位電競產業人才。期望透過舉辦大型電競賽事，帶動新北電競風氣，推升電競產業發展商機與動能，並創造專屬新北的電競品牌。

經發局表示，自2020年起推動「亞洲電子競技公開賽」至今，已屆滿3年。首屆亞洲盃總決賽，吸引超過3千人次到場同樂，整體賽事更創下400萬人次線上收看的佳績。去年的總決賽受到疫情影響，採取線上對決，共吸引超過6千位來自台灣、香港、澳門、南韓、中國大陸及馬來西亞等業餘玩家參與，線上總觀看達650萬人次，選手報名人數及線上觀看次數，卻逆勢成長雙雙創下新高。

經發局指出，今年暑假市府打造大型國際電競線下賽事舞台，9月中旬將於新莊宏匯廣場Sony Zepp盛大舉辦，歡迎熱愛電競的民眾屆時親臨現場，感受緊張刺激的電競賽事氛圍。

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