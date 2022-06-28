快訊

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬羽賽／新星守門員再發威 周天成31分鐘速勝楊燦

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一哥周天成在大馬羽賽成功闖過首輪。 美聯社
我國一哥周天成在大馬羽賽成功闖過首輪。 美聯社

BWF超級750系列的馬來西亞羽球公開賽今天點燃戰火，我國這次共有5組人馬參賽，我國一哥周天成在男單首輪賽事碰上年僅20歲的加拿大華裔小將楊燦，僅花31分鐘就以21：16、21：9直落二輕鬆晉級16強。

世界排名第4名的周天成在印尼兩站賽事分別打進冠軍賽、16強賽，本周大馬公開賽首輪對上世界排名第31名的楊燦，雙方過去兩度交手都由周天成拿下勝利，包括去年東京奧運分組賽，周天成在3局賽事驚險勝出。

今天雙方再度碰頭，周天成再度扮演羽壇新星守門員的角色，首局在一路領先的情況下，於局中逐漸擴大領先差距，以21：16先下一城，第二局同樣不曾落後，並將領先差距擴大到雙位數，最終以21：9勝出，挺進16強賽。

周天成下一戰將對上馬來西亞地主選手劉國倫、印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）之戰的勝者。

周天成 羽球

延伸閱讀

大馬羽賽／山口茜27分鐘就爆冷出局 小戴重返球后大利多

大馬羽賽／周天成、麟洋配打頭陣 戴資穎周三登場

印尼羽賽／9天7戰辛苦了 周天成不敵李卓耀無緣8強

印尼羽賽／想成頂尖先過這關 周天成連殺3新星成「守門員」

相關新聞

大馬羽賽／山口茜27分鐘就爆冷出局 小戴重返球后大利多

BWF超級750系列的馬來西亞公開賽今天點燃戰火，不過女單在首場賽事就爆出冷門，日本世界球后山口茜在面對印尼東宗（Gre...

大馬羽賽／新星守門員再發威 周天成31分鐘速勝楊燦

BWF超級750系列的馬來西亞羽球公開賽今天點燃戰火，我國這次共有5組人馬參賽，我國一哥周天成在男單首輪賽事碰上年僅20...

國際體育人才培訓營落幕 開創體育教學新標竿

中華奧會連續舉辦的第12屆「國際體育事務人才培訓營」於26日圓滿落幕，今年計有超過370人前往報名，新、複訓合計招收17...

澳洲男子挑戰一小時俯臥撐 狂做 3,182 下創紀錄！

圖/guinnessworldrecords 還記得那個平板撐寫下 9.5 小時的澳洲超強男子 Daniel Scali 嗎？ 圖/muscleandfitness 在去年

世運／7月7日開幕 69中華健兒與會

2022年第11屆伯明罕世界運動會下月7日開幕，中華代表團昨天舉行授旗典禮，蔡英文總統親自為代表團授旗，祝福教練與選手全...

高球／程思嘉LPGA次巡賽封后 謝中信相伴

我國旅美高球好手程思嘉昨天傳回佳音，她在美國LPGA次巡賽島嶼渡假村錦標賽最終輪打出1老鷹、5博蒂，以3輪199（-17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。