大馬羽賽／新星守門員再發威 周天成31分鐘速勝楊燦

BWF超級750系列的馬來西亞羽球公開賽今天點燃戰火，我國這次共有5組人馬參賽，我國一哥周天成在男單首輪賽事碰上年僅20歲的加拿大華裔小將楊燦，僅花31分鐘就以21：16、21：9直落二輕鬆晉級16強。

世界排名第4名的周天成在印尼兩站賽事分別打進冠軍賽、16強賽，本周大馬公開賽首輪對上世界排名第31名的楊燦，雙方過去兩度交手都由周天成拿下勝利，包括去年東京奧運分組賽，周天成在3局賽事驚險勝出。

今天雙方再度碰頭，周天成再度扮演羽壇新星守門員的角色，首局在一路領先的情況下，於局中逐漸擴大領先差距，以21：16先下一城，第二局同樣不曾落後，並將領先差距擴大到雙位數，最終以21：9勝出，挺進16強賽。

周天成下一戰將對上馬來西亞地主選手劉國倫、印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）之戰的勝者。