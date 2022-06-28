大馬羽賽／山口茜27分鐘就爆冷出局 小戴重返球后大利多

BWF超級750系列的馬來西亞公開賽今天點燃戰火，不過女單在首場賽事就爆出冷門，日本世界球后山口茜在面對印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）的賽事中，僅打27分鐘就以14：21、14：21敗下陣來，爆冷在首輪出局。

世界球后山口茜在上周更新的女單最新世界排名中僅領先戴資穎318分，而本周戴資穎只要能在馬來西亞公開賽奪冠，無論山口茜表現如何，戴資穎都將能重返世界球后寶座。

不過今天山口茜卻在女單首輪就爆冷出局，面對世界排名第31名的印尼東宗，雙方生涯前9度交手山口茜拿下8勝1敗，不過今天雙方再度碰頭山口茜卻整場都落居下風，僅在第2局一度追到6：6平手，最終在一路落後的情況下僅抵抗27分鐘就爆冷出局。

至於前一站印尼公開賽與戴資穎爭冠的中國大陸好手王祉怡，今天的首輪賽事則是再戰同胞何冰嬌，最終王祉怡在苦戰3局、1小時07分後以23：21、9：21、21：11勝出，拿下對戰何冰嬌的2連勝，第二輪將對上今天擊敗山口茜的東宗。

而戴資穎明天將在首輪遭遇比利時選手譚蓮妮（Lianne Tan），我國今天則將有男單周天成與男雙「麟洋配」王齊麟／李洋預計在晚間7點出賽。