快訊

一路唸的都是公立學校！混血北一女孩申請上耶魯

大馬羽賽／山口茜27分鐘就爆冷出局 小戴重返球后大利多

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本世界球后山口茜在面對印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）的賽事中，僅打27分鐘就以14：21、14：21敗下陣來，爆冷在首輪出局。 新華社
日本世界球后山口茜在面對印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）的賽事中，僅打27分鐘就以14：21、14：21敗下陣來，爆冷在首輪出局。 新華社

BWF超級750系列的馬來西亞公開賽今天點燃戰火，不過女單在首場賽事就爆出冷門，日本世界球后山口茜在面對印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）的賽事中，僅打27分鐘就以14：21、14：21敗下陣來，爆冷在首輪出局。

世界球后山口茜在上周更新的女單最新世界排名中僅領先戴資穎318分，而本周戴資穎只要能在馬來西亞公開賽奪冠，無論山口茜表現如何，戴資穎都將能重返世界球后寶座。

不過今天山口茜卻在女單首輪就爆冷出局，面對世界排名第31名的印尼東宗，雙方生涯前9度交手山口茜拿下8勝1敗，不過今天雙方再度碰頭山口茜卻整場都落居下風，僅在第2局一度追到6：6平手，最終在一路落後的情況下僅抵抗27分鐘就爆冷出局。

至於前一站印尼公開賽與戴資穎爭冠的中國大陸好手王祉怡，今天的首輪賽事則是再戰同胞何冰嬌，最終王祉怡在苦戰3局、1小時07分後以23：21、9：21、21：11勝出，拿下對戰何冰嬌的2連勝，第二輪將對上今天擊敗山口茜的東宗。

而戴資穎明天將在首輪遭遇比利時選手譚蓮妮（Lianne Tan），我國今天則將有男單周天成與男雙「麟洋配」王齊麟／李洋預計在晚間7點出賽。

山口茜 戴資穎 周天成

延伸閱讀

羽球／戴資穎海外人氣超高 印尼粉絲花40分鐘等簽名喊值得

羽球／3頂尖賽事奪28冠破紀錄 戴資穎慶生不忘抱怨誤判

羽球／戴資穎若大馬公開賽奪冠 有望重回球后寶座

羽球／讚嘆戴資穎是一流球員 王祉怡坦言要向她學習

相關新聞

大馬羽賽／山口茜27分鐘就爆冷出局 小戴重返球后大利多

BWF超級750系列的馬來西亞公開賽今天點燃戰火，不過女單在首場賽事就爆出冷門，日本世界球后山口茜在面對印尼東宗（Gre...

澳洲男子挑戰一小時俯臥撐 狂做 3,182 下創紀錄！

圖/guinnessworldrecords 還記得那個平板撐寫下 9.5 小時的澳洲超強男子 Daniel Scali 嗎？ 圖/muscleandfitness 在去年

國際體育人才培訓營落幕 開創體育教學新標竿

中華奧會連續舉辦的第12屆「國際體育事務人才培訓營」於26日圓滿落幕，今年計有超過370人前往報名，新、複訓合計招收17...

世運／7月7日開幕 69中華健兒與會

2022年第11屆伯明罕世界運動會下月7日開幕，中華代表團昨天舉行授旗典禮，蔡英文總統親自為代表團授旗，祝福教練與選手全...

高球／程思嘉LPGA次巡賽封后 謝中信相伴

我國旅美高球好手程思嘉昨天傳回佳音，她在美國LPGA次巡賽島嶼渡假村錦標賽最終輪打出1老鷹、5博蒂，以3輪199（-17...

大馬羽賽／周天成、麟洋配打頭陣 戴資穎周三登場

總獎金67萬5千美金的馬來西亞公開賽明天點燃戰火，我國由「一哥」周天成但東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。