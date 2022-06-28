國際體育人才培訓營落幕 開創體育教學新標竿

中華奧會連續舉辦的第12屆「國際體育事務人才培訓營」於26日圓滿落幕，今年計有超過370人前往報名，新、複訓合計招收170人。

雖然近期國內新冠肺炎升溫，學員們仍線上、實體參與踴躍，最終結業率高達九成，更有過去參加奧亞運及世運等優秀運動員前來進修，其中新、複訓學員採分流培訓，除了透過原有教學平台繼續傳遞最新國際知能外，也規劃符合國際潮流的「奧林匹克2020+5改革議題」為研討主題，以及邀集國內外學者專家以線上、線下方式一同探討國際體壇趨勢發展、後疫情時代體育交流現況與國際人才內涵等議題，並在完成結業後繼續迎接國內賽會實習，協助國內體育團體推動各項國際事務。

在新訓課程內容，主要配合國際體壇潮流，落實國際奧會的五大趨勢與15項具體建議。因此，今年專題以「奧林匹克2020+5 改革議題」為主軸，如何落實各項國際體育交流活動中，學員必須在一個月的培訓期間，完成線上課程與線上研討，此外，也由過去資深學員擔任分組導師與教學組長角色，陪伴學員完成專題簡報及關懷學習狀況，讓人才培訓營建立良好典範，最後透團體發表展現新一代學員的創意思維，使課程朝向更優質邁進並貼近實務需求。

而複訓課程方面，除了持續精進學員的實務能力外，也加強與國內體育團體交流連結，邀集國內外體育組織人士從國際、洲際角度探討現今體壇趨勢，以及台灣國際人才內涵與後疫情國際事務發展，亦針對國際人脈建立進行經驗傳承。另外，為使學員與國內體育團體建立長期穩定合作關係，也在培訓營結束後辦理歷屆學員交流茶會，邀請目前在單項協會與賽會籌備會任職的學員分享自身經歷並進行分組座談，期盼雙方更深入的了解彼此，一同推展國際交流事務。

人才培訓營已經來到第12個年頭，在過去十年間，所培育出的學員相當優秀，在協助國內體育團體在推動國際事務方面不遺餘力，如貴賓接待、選手檢錄、賽會播報、隨行翻譯及賽務籌辦等。在工作態度和專業能力方面，深受單項協會的好評與讚許。中華奧會表示，能有如此豐厚的成果，除了歸功教育部體育署的用心支持外，也感謝各領域的專家們大力協助，才讓這個「國際體育事務人才培育計畫」變得更好更優質，實現台灣在國際體壇上的價值。