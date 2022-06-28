澳洲男子挑戰一小時俯臥撐 狂做 3,182 下創紀錄！

還記得那個平板撐寫下 9.5 小時的澳洲超強男子 Daniel Scali 嗎？

在去年 8 月份的時候，他挑戰了由前海軍陸戰隊員 George Hoo 所寫下的 8 小時 15 分 15 秒平板撐紀錄，最終寫下 9 小時 30 分驚人成績！因為他患有 CRPS 更顯的這項紀錄的難能可貴，他也希望藉由這段挑戰的經歷來鼓勵其他經歷任何痛苦的人們能夠持續追求他們的目標，他表示：「我想向人們證明，無論你經歷過什麼樣的情況，無論你有什麼樣的痛苦與障礙，假如你全心全意的相信你能做到，那麼你就能夠實現它。」

＊CRPS（複雜區域性疼痛綜合症）:CRPS 分有一型、二型，一是屬於繼發性、二是神經線受傷誘發導致。目前仍沒有找到真正引起 CRPS 的原因。他的症狀是當病人弄傷身體某少部分時，而上肢都會感受到放射式的痛楚。

圖/guinnessworldrecords

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如今，他將再次延續他的精神，這次他要挑戰的是一個小時俯臥稱紀錄！此前紀錄是由他的澳洲同胞 Jarrad Young 於 2021 年所寫下的 3,054 次！平均 1 分鐘要做將近 51 下才能夠達成。而 Daniel Scali 不負眾望，再次以 3,182 下打破了記錄，同時他也為澳洲疼痛管理協會募集了 61,300 美元的捐款！

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他說道：「如果你自己相信疼痛是讓你繼續向前的動力，我就讓自己相信疼痛是離開我身體的那些虛弱！對我來說，打破紀錄的目的是為了要提高大家對於慢性頭痛患者的認識，並且鼓勵這些人們，我相信任何人都有能力做到。」「我想說的是，你不必被痛苦所掩蓋，而痛苦也不必成為你成功的障礙。雖然有時可能會很艱難，但日子還長，如果你繼續追求自己的目標，你可定會比那些不追求目標的人獲得更好的結果。」

目前金氏世界紀錄（Guinness World Records）已經確認並且通過了這項紀錄！就讓我們一起恭喜 Daniel Scali 也期待他未來會帶給我們更多不一樣的啟發，也希望大家看完後也能夠像 Daniel 一樣找尋自己目標努力前進！

責任編輯：Ian

新聞來源：guinnessworldrecords

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