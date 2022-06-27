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大馬羽賽／周天成、麟洋配打頭陣 戴資穎周三登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎今天過28歲生日。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎今天過28歲生日。圖／Badminton Photo提供（資料照）

總獎金67萬5千美金的馬來西亞公開賽明天點燃戰火，我國由「一哥」周天成但東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，挑戰連3站奪冠的「一姊」戴資穎首戰將於周三登場。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列賽，大會今天公布明天首日賽程，我國只有兩組選手都場，小天和「麟洋配」都排在壓軸戰，比賽球場還沒排定，將視明天狀況而定。

小天本季在印尼名人賽打進決賽，馬來西亞公開賽列男單第4種子，首戰將碰世界排名31的加拿大華裔對手楊燦；「麟洋配」列男雙第4種子，首輪碰世界排名41的荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德拉克（Ties van der Lecq）。

今年已接連在泰國和印尼公開賽登頂的小戴，首輪賽事將於周三登場，列女單第2種子的她首輪將碰比利時世界排名36的譚蓮妮。

小戴在馬來西亞戰功彪炳，2013年至今連同馬來西亞公開賽和名人賽共收穫4冠3亞，今年若能挑戰第5冠，也將是本季連3站迎接金盃。

印尼公開賽因確診遺憾退賽的「羽球王子」王子維，馬來西亞回歸，男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵也將在周三出賽。

麟洋配 羽球 戴資穎

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