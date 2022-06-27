快訊

產業用電大戶調漲電價15% 台積電回應了

全裸關陽台虐死8旬翁 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

陳時中選定了？ 最新北市長民調出爐 他輸給蔣萬安、黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世運會／小英總統親授旗 中華代表團伯明罕拚佳績

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（左）今天下午授旗給代表團團長林鴻道（右），並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（左）今天下午授旗給代表團團長林鴻道（右），並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影

2022年第11屆伯明罕世界運動會（The World Games Birmingham 2022）將於下月７日開幕，中華代表團今年69名選手參與等14個種類，今天蔡英文總統親自為代表團授旗，預祝教練與選手全力以赴，共創佳績。

今年世界運動會將從7月7日進行到17日，我國將派出133人的代表團，69名選手參加運動有飛行運動、壘球、撞球、保齡球、輕艇、柔術、合球、健力、滑輪運動、相撲、拔河、水中運動、寬板滑水及武術。

今天下午的授旗典禮，蔡英文總統、教育部部長潘文忠、體育署代理署長林騰蛟、代表團團長林鴻道、代表團總領隊陳美燕和各參賽運動協會理事長或代表等均出席觀禮，蔡英文總統親自為代表團授旗，勗勉教練與選手全力以赴共創佳績，並致贈10萬元加菜金。

世界運動會辦理的運動項目是以非奧運會運動項目為主，主辦單位國際世界運動會總會（International World Games Association, IWGA）受國際奧會（International Olympic Committee, IOC）承認，因此世運會所辦理的運動未來也會納入作為奧運會新興運動項目的參考。

本屆世運會原訂於2021年舉行，但受到全球新型冠狀病毒疫情的影響，IWGA最終決定將賽事推延至2022年辦理。

2022伯明罕世運會總計辦理34個運動種類、58個運動科目及223個運動項目，預計歡迎來自106個國家的3600名選手參賽，我國過去最佳成績是2009年在自家舉辦的8金、9銀、7銅，上屆2017年波蘭弗羅茲瓦夫世運會成績是1金、4銀、3銅。

中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（左）今天下午授旗給代表團團長林鴻道（右），並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（左）今天下午授旗給代表團團長林鴻道（右），並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（左）昨天下午授旗給代表團，並且提供加菜金，由選手代表林洳君（右）代表領取，並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（左）昨天下午授旗給代表團，並且提供加菜金，由選手代表林洳君（右）代表領取，並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（中）參加完授旗典禮後，在隨扈護衛下離開。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統（中）參加完授旗典禮後，在隨扈護衛下離開。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統授旗給代表團並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影
中華代表隊將出賽第11屆伯明罕世界運動會，蔡英文總統授旗給代表團並且為選手加油打氣。記者曾原信／攝影

相撲

延伸閱讀

圖輯／世界運動會七月登場 總統授旗中華代表團

桃園市成立藍海循環再生聯盟 落實永續循環經濟

拔河／中華隊拚世運會5連霸 陳建平贈10萬加菜金

撞球／柯家兄弟世界雙打賽奪季軍 柯秉中放眼世運會

相關新聞

大馬羽賽／周天成、麟洋配打頭陣 戴資穎周三登場

總獎金67萬5千美金的馬來西亞公開賽明天點燃戰火，我國由「一哥」周天成但東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，挑...

羽球／戴資穎海外人氣超高 印尼粉絲花40分鐘等簽名喊值得

台灣羽球天后戴資穎在28歲生日前一天上演逆轉秀，擊敗亞錦賽金牌王祉怡於印尼公開賽奪冠，當時不但有大批印尼球迷在現場為她唱生日快樂歌，近日還有一名球迷透露自己在印尼公開賽期間6天都到場，為了拿小戴簽名，

世運會／小英總統親授旗 中華代表團伯明罕拚佳績

2022年第11屆伯明罕世界運動會（The World Games Birmingham 2022）將於下月７日開幕，中...

NFL／坦帕灣海盜明星四分衛葛朗考斯基退休 還會再復出？

明星邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）生涯第二次宣布退休，年僅33歲的他傷痛纏身，但假使繼續騁馳賽場，有機...

田徑／昔日「三鐵皇后」吳錦雲人生謝幕 享壽84歲

曾包辦全國女子鉛球、鐵餅、標槍全國紀錄的「三鐵皇后」吳錦雲，今天早上與世長辭，享壽84歲。

高球／田仁智笑納LPGA錦標賽冠軍 錢珮芸並列21台將最佳

獎金創下新高的LPGA錦標賽今天落幕，南韓好手田仁智迎接生涯第3座大賽冠軍，笑領高達135萬美金的冠軍獎金，我國女將以錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。