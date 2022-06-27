世運會／小英總統親授旗 中華代表團伯明罕拚佳績

2022年第11屆伯明罕世界運動會（The World Games Birmingham 2022）將於下月７日開幕，中華代表團今年69名選手參與等14個種類，今天蔡英文總統親自為代表團授旗，預祝教練與選手全力以赴，共創佳績。

今年世界運動會將從7月7日進行到17日，我國將派出133人的代表團，69名選手參加運動有飛行運動、壘球、撞球、保齡球、輕艇、柔術、合球、健力、滑輪運動、相撲、拔河、水中運動、寬板滑水及武術。

今天下午的授旗典禮，蔡英文總統、教育部部長潘文忠、體育署代理署長林騰蛟、代表團團長林鴻道、代表團總領隊陳美燕和各參賽運動協會理事長或代表等均出席觀禮，蔡英文總統親自為代表團授旗，勗勉教練與選手全力以赴共創佳績，並致贈10萬元加菜金。

世界運動會辦理的運動項目是以非奧運會運動項目為主，主辦單位國際世界運動會總會（International World Games Association, IWGA）受國際奧會（International Olympic Committee, IOC）承認，因此世運會所辦理的運動未來也會納入作為奧運會新興運動項目的參考。

本屆世運會原訂於2021年舉行，但受到全球新型冠狀病毒疫情的影響，IWGA最終決定將賽事推延至2022年辦理。