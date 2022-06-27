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田徑／昔日「三鐵皇后」吳錦雲人生謝幕 享壽83歲
曾包辦全國女子鉛球、鐵餅、標槍全國紀錄的「三鐵皇后」吳錦雲，今天早上與世長辭，享壽83歲。
吳錦雲選手時期獲獎無數，曾兩度奪下亞運銅牌，也曾參加1960年羅馬奧運；她選手退役後作育英才，多次擔任國家隊練，更曾4度執掌亞、奧運田徑隊兵符，也曾在母校台灣體大和輔仁大學任教，擔任帶出的選手無數，成為田徑界的「吳媽媽」。
吳錦雲曾獲國際奧會婦女與運動成就獎，2016年運動精英獎獲頒終身成就獎榮譽。
田徑協會秘書長王景成也曾是「吳媽媽」帶過的選手，他形容吳錦雲是田徑界大老，一生貢獻給田徑，近年臥病在床，今天早上辭世後田協已請短跑出身的教練陶武訓當代表，和「吳媽媽」家屬聯絡。
王景成提到，吳錦雲為台灣田徑付出超過40年，「葉政彥理事長有吩咐，家屬有什麼需要，田協全力協助。」
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