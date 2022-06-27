田徑／昔日「三鐵皇后」吳錦雲人生謝幕 享壽83歲

隔了一個星期我們又來了，原本是彼此的第一次西進武嶺 因為6週年不知道去哪？提前場勘一下😂 當初本來佳龍一個人報，我可能負責開車，但到報名截止前一天，決定反正都去了，那就跟著騎

2022-06-27 09:41