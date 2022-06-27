高球／田仁智笑納LPGA錦標賽冠軍 錢珮芸並列21台將最佳

獎金創下新高的LPGA錦標賽今天落幕，南韓好手田仁智迎接生涯第3座大賽冠軍，笑領高達135萬美金的冠軍獎金，我國女將以錢珮芸並列21，徐薇淩並列40收尾。

今年LPGA錦標賽賽事總獎金達破紀錄的9百萬美金，和總獎金和冠軍獎金較去年直接翻倍，田仁智雖連兩輪打出75（+3）桿，但憑藉少輪64（-8）桿締造的優勢，最終仍以283（-5）桿、1桿之差封后。

差點搞砸領先，田仁智分享說，最終輪開打前教練和自己說，只要享受比賽，冠軍就會到手，「有時比賽打不好時，真的很難保持笑容，但我想我有堅持住，所以我很為自己為榮。」

我國共有3名女將參戰，李旻兩輪打完沒能躍過晉級線，錢珮芸和徐薇淩順利晉級。錢珮芸最終輪抓3鳥、吞4柏忌，以總桿數290（+2）桿並列21，獲得95799美金獎金；第4洞吞下「雙柏忌」的徐薇淩以293（+5）桿完賽，並列40名，獲得42957美金獎金。