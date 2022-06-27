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羽球／戴資穎海外人氣超高 印尼粉絲花40分鐘等簽名喊值得

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎日前赴印尼比賽，受到球迷熱烈歡迎。 美聯社
戴資穎日前赴印尼比賽，受到球迷熱烈歡迎。 美聯社

台灣羽球天后戴資穎在28歲生日前一天上演逆轉秀，擊敗亞錦賽金牌王祉怡於印尼公開賽奪冠，當時不但有大批印尼球迷在現場為她唱生日快樂歌，近日還有一名球迷透露自己在印尼公開賽期間6天都到場，為了拿小戴簽名，賽後甚至等了整整40分鐘。

戴資穎在印尼擁有眾多粉絲，BWF官網專訪一位名為Penny的球迷，她表示自己最喜歡的選手是印尼混雙名將娜希爾(Liliyana Natsir)和戴資穎，「羽球在印尼非常受歡迎，它讓印尼人團結在一起，看比賽的時候，我覺得所有印尼人都在支持我們的國家。」

Penny透露她在印尼公開賽期間6天都到場，為了得到戴資穎的簽名，她還等了40分鐘，「我完全不在意在場外等選手等那麼久，我花了40分鐘等戴資穎，但對我們球迷來說，可以獲得偶像的簽名、合照，這意義重大。」

對於自己在印尼大受歡迎，戴資穎認為除了可能是自己的打法比較符合印尼球迷胃口，她還自嘲：「該不會是因為我長得像印尼人吧！」

戴資穎 印尼 羽球

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