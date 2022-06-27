高球／女子PGA錦標賽 錢珮芸並列第21本季最佳

台灣旅美高球女將錢珮芸今天在女子PGA錦標賽最終輪打出73桿，4輪總桿數以高於標準2桿的290桿，並列第21，也是個人本季最佳，而台灣一姐徐薇淩4輪合計293桿，並列第40。

女子PGA錦標賽為美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽之一，今年賽事總獎金翻倍至900萬美元（約新台幣2.67億元），今天在美國馬里蘭州國會鄉村高爾夫俱樂部展開最終輪賽事。

錢珮芸包括這次賽事在內，已連續4場賽事晉級，今天最終輪表現起伏，進帳3鳥，但也領到4柏忌，以73桿繳卡，4輪合計290桿，並列第21，改寫個人本季最佳成績。

徐薇淩全場吞下1記雙柏忌，揮出74桿，4輪累計以293桿，並列第40。

韓國選手田仁智前2輪各揮出64桿、69桿，後2輪未能延續手感，今天僅射下2鳥，吞下5柏忌，連續2輪揮出75桿，但靠著前2輪奠定的領先優勢，4輪合計以低於標準5桿的283桿、以1桿之差封后。

這也是田仁智美巡賽生涯第4冠，以及第3座大滿貫冠軍。