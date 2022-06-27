賽事心得／武嶺盃自行車賽 永不放棄

隔了一個星期我們又來了，原本是彼此的第一次西進武嶺

因為6週年不知道去哪？提前場勘一下😂

當初本來佳龍一個人報，我可能負責開車，但到報名截止前一天，決定反正都去了，那就跟著騎看看好了⋯⋯從4/24塔塔加之後，我終於換了第一台「彎把公路車」

5/1拿到就要先學習彎把騎乘的方式(握把、下滑…）說真的沒有很上手😅比賽前兩天還特別拿去車店裝備升級，車店老闆&佳龍直接幫我把時間預測好😂給我信心，讓原本緊張的心情突然覺得「我可以」星期五下班後7點桃園出發往埔里go

星期六一早吃完早餐往地理中心碑去，5點開始出發….一開始為了怕爆衝一直注意速度，一方面人很多，所以就踩迴轉數讓身體先熱開，過了人止關感覺還可以，一直到見晴才做第一次補給，因為不會邊騎邊喝水，還好天氣涼涼的，補了水吃了香蕉繼續出發….接著ㄍㄧㄥ到最高小七，補第二次水

原本以為我在這邊就會怯戰，沒想到佳龍的話腦海中突然浮現「到翠峰只要7公里」，想想短短的可以啦！喝完繼續前進….武嶺可以下滑的路段，因為車店老闆煞車幫我調整，我還不習慣，下滑煞車狂按，只能看一堆人從我旁邊刷過😭之後再慢慢追…到翠峰同樣休一下再前進。

鳶峰到昆陽開始陸陸續續看到整排牽車的人，然後聽到旁邊一個爸爸跟小孩說，超過10%的坡用牽的保留體力，聽起來好像蠻有道理的，再看看旁邊幾乎8成都是，我開始心癢癢，因為那邊真的蠻陡的，但看看時間還可以，繼續踩..到了昆陽…我來了！

在這最後一次休息…比預計時間快準備好迎接最後2公里天堂路，這次旁邊的風景適時療癒一下，感覺騎起來還可以，而且也比前兩個禮拜快….於是

武嶺我來了我的成績也比我預期好(跟前2個星期比快30分鐘左右)再武嶺狂拍，可惜佳龍騎完先下滑要開車上來載我

拍不夠到昆陽再繼續😂

本來要繼續下滑的…但實在下滑會怕，就用牽的，看到比較緩再上車，結果走得也不錯，邊看風景邊拍照邊加油….鳶峰等到佳龍來

辛苦了！還幫我買了「珍珠奶茶」，因為我覺得最累的時候喝很療癒😂

本來還要加碼🤫⋯⋯但佳龍高山症又來了，只好先到埔里民宿沖澡，買午晚餐大吃一頓👇蘇媽媽、炎術、胡國雄

武嶺難嗎？或許我被佳龍洗腦成功點跟點的距離劃分，除了一開始16k，之後我固定補水休息，其實頂多7k慢慢推…可能用這種說法對付我剛剛好😆⋯⋯雖然不是說很快，但這次完全沒有想放棄的感覺，也是為自己👏感謝佳龍從不會騎車的我，最後騎上武嶺，辛苦了！

這次還沒騎武嶺前，就想好之後要好好學習怎麼抽車跟補水長時間坐著真的辛苦我的屁屁⋯⋯