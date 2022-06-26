射箭／世界盃遭日將逆轉 彭家楙「銀」恨仍創最佳

下午已經登上射箭世界盃法國站頒獎台，我國女將彭家楙晚上女子個人賽再闖女子個人賽金牌戰，她4強賽戲劇性逆轉南韓奧運金牌名將崔美善，可惜金牌戰遭日本安久詩乃逆轉，無緣單日收2金，銀牌成績仍創個人本季最佳。

中華女子射箭隊下午反曲弓金牌戰已射下印度隊，奪下世界盃第3站的第1面金牌，彭家楙個人賽繼續挺進；她在先登場的4強賽面對南韓勁敵崔美善，在積分2：4落後下演出逆轉勝，在「加射」戲劇性射下2016年里約奧運女團金牌崔美善，率先取得金牌戰門票。

First big win for Agu Utano 🇯🇵 in Paris! 🥇#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/v1m1JLpqTx — World Archery (@worldarchery) June 26, 2022

最終戰和日本安久詩乃對決，先上場的彭家楙3支箭都只有8分，但安久詩乃第一支也只有7分箭，但靠第3支的9分箭扳平，兩人同以24分戰平。

第2局彭家楙馬上調整，前兩支都射出10分箭，加上安久詩乃第2箭僅拿6分，讓彭家楙以29：25拿下，積分取得3：1領先。

第3局換安久詩乃先上場，她第一支放出9分箭，接續各是8分箭和10分箭；彭家楙第一支是靠近9分線的8分箭，第2支9分箭，若是第3箭滿分就能扳平分數；她也挺住壓力，順利以10分箭收尾，雙方27：27再戰平，積分各拿1點。

安久詩乃第4局射出2支10分箭，以29：27壓下彭家楙，兩人積分4：4平手；第5局先上場的彭家楙前兩支都是9分箭，第3支雖是10分箭，但對手前2支都是滿分箭，最後以9分箭鎖定勝利，逆轉奪下金牌。

雖無緣再奪金，彭家楙銀牌成績仍寫今年我國女將世界盃個人賽最佳成績，她的隊友邱意晴第2站光州站曾收下個人銅牌。

彭家楙世界盃巴黎站奪下反曲弓女子個人賽銀牌。圖／中華射箭協會提供