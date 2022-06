射箭／世界盃遭日將逆轉 彭家楙「銀」恨仍創最佳

下午已經登上射箭世界盃法國站頒獎台,我國女將彭家楙晚上女子個人賽再闖女子個人賽金牌戰,她4強賽戲劇性逆轉南韓奧運金牌名將崔美善,可惜金牌戰遭日本安久詩乃逆轉,無緣單日收2金,銀牌成績仍創個人本季最佳。

中華女子射箭隊下午反曲弓金牌戰已射下印度隊,奪下世界盃第3站的第1面金牌,彭家楙個人賽繼續挺進;她在先登場的4強賽面對南韓勁敵崔美善,在積分2:4落後下演出逆轉勝,在「加射」戲劇性射下2016年里約奧運女團金牌崔美善,率先取得金牌戰門票。

First big win for Agu Utano 🇯🇵 in Paris! 🥇#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/v1m1JLpqTx