射箭／贏南韓了！彭家楙加射戲劇逆轉奧運奪金名將

下午已經登上射箭世界盃法國站頒獎台，我國女將彭家楙晚上再闖女子個人賽金牌戰，她4強賽戲劇性逆轉南韓奧運金牌名將崔美善，確定再進帳1面獎牌。

中華女子射箭隊下午反曲弓金牌戰已射下印度隊，奪下世界盃第3站的第1面金牌，彭家楙個人賽繼續挑進；她在先登場的4強賽面對南韓勁敵崔美善，25歲的崔美善是2016年里約奧運女團金牌班底，今天一下場就射出命中10分內圈的「X」，不過彭家楙也有2支10分箭，兩人29：29戰平、各拿1分。

第2局彭家楙第1支雖出現8分箭，但壓軸第3箭再射出追平10分箭，和崔美善再以28：28平手；第3局崔美善以27：26險勝，第4局彭家楙馬上以28：26拿下，積分再以4：4平手。

關鍵第5局，後上場的彭家楙前2支都只有8分箭，但崔美善也各只有8分、9分和9分，彭家楙第3箭只要滿分就能延長戰線；她屏氣凝神中放箭，出現單局第一支10分箭，將戰局逼到「加射」。

「加射」兩人一箭定生死，率先上場的崔美善射下9分箭，彭家楙的最後一箭則是壓在10分線上，戲劇性逆轉闖進金牌戰，稍晚8點40分金牌戰將挑戰單日第2金。