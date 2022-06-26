射箭／女將好威！世界盃退印度射下金牌

中華女子反曲弓隊勇闖2022年世界盃射箭賽巴黎站金牌戰，今天和印度隊最後決戰，由奧運國手「雷母」雷千瑩、彭家楙及郭紫穎的組合一路領先，最終以5：1拿下勝利，勇奪金牌。

中華隊首局先馳得點，率先取得2：0領先，第2局和印度隊戰平，第3局靠印度兩支8分箭「幫忙」，以56：53再下一城，最終就以5：1壓下對手，摘下金牌。

彭家楙表示，很開心時隔一、兩年能再站上比賽場上，感受比賽氛圍，「拿到第一名，我們都很開心！」

2019年奪下世錦賽女子個人賽金牌的雷千瑩笑說，儘管拿過世界第一，自己仍享受當下，今天隊友表現傑出，自己也很開心，「後續比賽我們會繼續努力，繼續拿到好成績。」

巴黎站是今年世界盃第三站，男子反曲弓隊由湯智鈞、魏均珩和戴宇軒出征，列第4種子但8強不敵土耳其隊；今天女子隊先登頂，晚上彭家楙還要挑戰個人賽獎牌，她將在台灣時間晚上8點02分的4強賽對決南韓奧運金牌名將崔美善，爭取金牌戰門票。

女子個人賽銅牌戰將於台灣時間晚上8點28分登場，彭家楙若能射進金牌戰，將於晚上8點40分登場。