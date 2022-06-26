聽新聞
test
0:00 / 0:00
射箭／女將好威！世界盃退印度射下金牌
中華女子反曲弓隊勇闖2022年世界盃射箭賽巴黎站金牌戰，今天和印度隊最後決戰，由奧運國手「雷母」雷千瑩、彭家楙及郭紫穎的組合一路領先，最終以5：1拿下勝利，勇奪金牌。
中華隊首局先馳得點，率先取得2：0領先，第2局和印度隊戰平，第3局靠印度兩支8分箭「幫忙」，以56：53再下一城，最終就以5：1壓下對手，摘下金牌。
彭家楙表示，很開心時隔一、兩年能再站上比賽場上，感受比賽氛圍，「拿到第一名，我們都很開心！」
2019年奪下世錦賽女子個人賽金牌的雷千瑩笑說，儘管拿過世界第一，自己仍享受當下，今天隊友表現傑出，自己也很開心，「後續比賽我們會繼續努力，繼續拿到好成績。」
巴黎站是今年世界盃第三站，男子反曲弓隊由湯智鈞、魏均珩和戴宇軒出征，列第4種子但8強不敵土耳其隊；今天女子隊先登頂，晚上彭家楙還要挑戰個人賽獎牌，她將在台灣時間晚上8點02分的4強賽對決南韓奧運金牌名將崔美善，爭取金牌戰門票。
女子個人賽銅牌戰將於台灣時間晚上8點28分登場，彭家楙若能射進金牌戰，將於晚上8點40分登場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言