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韻律體操／全大運金牌班底 亞錦賽奪銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊奪韻律體操亞錦賽銅牌，讓帶女兒觀戰的當地僑胞劉小姐（左一）非常感動，特別贊助加菜金給整個中華隊隊員。圖／徐紫綺提供
中華隊奪韻律體操亞錦賽銅牌，讓帶女兒觀戰的當地僑胞劉小姐（左一）非常感動，特別贊助加菜金給整個中華隊隊員。圖／徐紫綺提供

延續東京奧運體操締造新猷的氣勢，今年競技體操亞錦賽和韻律體操亞錦賽都有我國選手站上頒獎台，先是競技體操男子成隊奪下亞洲體操錦標賽男子成隊銅牌，今天韻律體操也傳捷報，由國體大今年全大運金牌成員組成的中華女子隊，奪下韻律體操亞錦賽女子團隊全能銅牌，寫下新猷。

中華女子韻律體操代表隊由彭凡晞、賴新雅、詹庭甄、蔡瑞珊和羅郁晴組成，由教練徐紫綺帶隊出征泰國芭達雅，參加23日點燃戰火的韻律體操亞錦賽，今天最終日賽程傳回好消息，女子團隊以26.45分勇奪銅牌，締造史上新頁。

中華隊好表現讓當地僑胞深受感動，特別贊助加菜金給中華隊，鼓勵全隊再接再厲。

第13屆韻律體操亞錦賽和第18屆韻律體操亞青賽一同舉行，總共有15個國家、將近3百名選手參賽。

中華隊 全大運

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