聽新聞
test
0:00 / 0:00
韻律體操／全大運金牌班底 亞錦賽奪銅
延續東京奧運體操締造新猷的氣勢，今年競技體操亞錦賽和韻律體操亞錦賽都有我國選手站上頒獎台，先是競技體操男子成隊奪下亞洲體操錦標賽男子成隊銅牌，今天韻律體操也傳捷報，由國體大今年全大運金牌成員組成的中華女子隊，奪下韻律體操亞錦賽女子團隊全能銅牌，寫下新猷。
中華女子韻律體操代表隊由彭凡晞、賴新雅、詹庭甄、蔡瑞珊和羅郁晴組成，由教練徐紫綺帶隊出征泰國芭達雅，參加23日點燃戰火的韻律體操亞錦賽，今天最終日賽程傳回好消息，女子團隊以26.45分勇奪銅牌，締造史上新頁。
中華隊好表現讓當地僑胞深受感動，特別贊助加菜金給中華隊，鼓勵全隊再接再厲。
第13屆韻律體操亞錦賽和第18屆韻律體操亞青賽一同舉行，總共有15個國家、將近3百名選手參賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言