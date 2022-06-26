田徑／美國金牌跨欄女將 謙卑面對世界紀錄

美國東奧金牌短跑女將麥克勞琳真的沒有極限！麥克勞琳25日在美國田徑錦標賽決賽再繳出佳績，她在400公尺跨欄跑出51秒41，再度刷新自己保持的51秒46世界紀錄，這勝利也幫她贏下代表美國、參加7月份在俄亥俄州舉行的世錦賽。這已是麥克勞琳生涯第三度刷新紀錄。這位虔誠的基督徒跑者賽後謙虛說，目標只是完賽，賽果有各種可能。

三度推高世界紀錄

根據《英國廣播公司》報導，去年在東京奧運跨欄項目替美國搶下兩面金牌的田徑好手麥克勞琳，25日在美國田徑錦標賽、女子400公尺跨欄決賽繼續寫下麥克勞琳障礙，她以51秒41輕鬆於決賽勝出，這場勝利也確保了麥克勞琳7月在俄亥俄州舉行的世錦賽資格，年僅23歲的麥克勞琳提到，會繼續代表美國代表隊、把好成績留在地主。

而麥克勞琳的51秒41更是刷新自己在東京奧運的51秒46世界紀錄，這位女將在東奧已經是女子400公尺跨欄項目的大魔王，不僅在東奧個人項目決賽刷新世界紀錄奪金，她在團隊賽（4人跨欄接力）也獲得金牌。

麥克勞琳出道初期就展現驚人天賦，先是在2019年世錦賽一鳴驚人，在400跨衝出52秒23的個人最佳紀錄，該役僅次於前世界紀錄保持人、美國同袍跑者達利拉（上述2人也是世上唯二400跨跑進52秒的女性）。

信靠上帝、謙虛個性

隨後她在2021年繳出宰制級成績，先是在奧運選拔賽衝出51秒90的成績（刷新當時的世界紀錄），接著在東奧個人項目決賽推高紀錄到51秒46，算上最新的51秒41紀錄，都奠定這位年輕小將在女子跨欄屆的崇高地位，相信未來世界級女子跨欄賽事，眾多跑將第一目標都是「如何在400跨擊敗麥克勞琳」。

此外，麥克勞琳更是一位虔誠基督徒，她在本役賽後受訪時謙稱，自己只想穩定完賽，賽果皆有可能（意即她並未預設自己是穩居第一的）。而去年東奧奪金、刷新世界紀錄時，麥克勞林也只是淡然歸功於上帝，她當時提到，2021年整個賽季是自己與新教練、新團隊的首度配合，互信與努力同樣重要，她自己是把榮耀歸於上帝，認為這是信靠祂的好結果。

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