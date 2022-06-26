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網球／復出之路一度遙遙無期 小威廉絲：從未考慮退休

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
美國網球名將小威廉絲。(歐新社)
美國網球名將小威廉絲。(歐新社)

美國網球名將小威廉絲睽違球場1年後重新復出，她坦言曾不知道自己何時或如何才能回到球場，但從未考慮「退休」這個選項。

法新社報導，40歲的小威廉絲（Serena Williams）今天說：「我沒有退休，只不過身體上和心理上需要時間復原。我沒有任何計畫，因為我真的不知道什麼時候可以回到球場，也不知道該怎麼去做。」

小威廉絲下週將在溫布頓網球錦標賽中，再一次征戰單打賽事，這是她2021年在溫網女單首輪因傷含淚棄賽後，所打的第1場單打賽事。

7度在溫網奪得女單冠軍的小威廉絲，生涯共獲23座大滿貫單打冠軍，這次的溫網，她將尋求平紀錄的第24座大滿貫單打金盃。

然而，因為長期缺賽，讓小威廉絲的世界排名狂跌到第1204名。

她這次必須持外卡才能參加這次溫網，試圖繼2017年懷著身孕在澳洲公開賽登頂後，再次拿下大滿貫賽冠軍。

小威廉絲最後一次在溫網亮相是2021年，當時她在首輪比賽與白俄羅斯女將薩諾維琪（AliaksandraSasnovich）打了6局後就因傷退賽。

小威廉絲表示，她不希望那次令人心碎的退賽，成為自己對溫網最後的記憶。

「老實說，這是很大的動力，自從那場比賽結束後，這就一直繚繞在我心頭。」

「去年的溫網真的是很艱難的經歷，我覺得自己一整年大半都在受傷，接著我就拉傷了腿筋。」

小威廉絲 溫網 Serena Williams

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