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拔河／中華隊拚世運會5連霸 陳建平贈10萬加菜金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女子拔河隊為世運會備戰。圖／中華拔河協會提供
中華女子拔河隊為世運會備戰。圖／中華拔河協會提供

為衝刺備戰下月登場的世界運動會，中華女子拔河代表隊近兩周在國立體育大學進行4場模擬賽，中華拔河運動協會理事長陳建平今天特地前往幫選手加油打氣，並致贈加菜金新台幣10萬元，期許選手們除要保持健康，也盡力爭取世運會女子540公斤級5連霸。

受疫情影響，2021美國伯明罕世界運動會順延到今年7月7日舉行，中華女子拔河代表隊預計7月10日出發，屆時將與瑞士、瑞典、荷蘭、德國與英國等勁敵過招。

近3年受到疫情等外在因素影響，打亂選手集訓計畫，除三級警戒期間無法集訓，就算警戒降級後也一度難覓適合的訓練場地。

今年5月成功獲得連任的陳建平勉勵選手時提到，他很清楚受到疫情衝擊，選手無法正常集訓，加上又得提心吊膽注意身體健康，隊員與教練們都很辛苦，不過他期盼這段期間所有人的一起努力，能把危機轉化成動力，一起把第5面世運會金牌帶回台灣。

陳建平話鋒一轉，他表示出國奪金固然欣喜，但能在自家摘金滋味更是大不同，「2021年我們成功申請到2026世界室內拔河錦標賽主辦權，到時候一定會把這個賽會辦好並將更多的獎牌留在台灣。」

陳建平強調，他相信在自己家鄉舉辦國際賽事，並把金牌留在台灣，除能讓全體國人共同分享榮耀和喜悅，另一方面也能讓大家一起見證拔河運動在台灣發展成果的最好機會。

為讓代表隊選手提前適應比賽強度，拔河協會近兩周也特地舉辦模擬對抗賽，找來男子選手模擬對手隊形特色與戰術，除可藉此增加訓練強度，另一方面也能提熟悉對手。

拔河協會透露，近2周的模擬賽中華隊女將預計將進行48場比賽，希望女將們透過以賽代訓方式盡快將狀態調整至顛峰，讓選手們帶著滿滿的期許出門，脖子上戴著金牌光榮返台。

中華女子拔河隊為世運會備戰，中華拔河運動協會理事長陳建平（左）致贈加菜金。圖／中華拔河協會提供
中華女子拔河隊為世運會備戰，中華拔河運動協會理事長陳建平（左）致贈加菜金。圖／中華拔河協會提供

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