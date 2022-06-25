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AIDA自由潛水世錦賽 許越翔摘2銀並締亞洲新猷

中央社／ 台北25日電
台灣自由潛水好手許越翔在2022年AIDA自由潛水世界錦標賽的「動態雙蹼平潛」繳出240公尺，而「動態有蹼平潛」則以259公尺，雙雙拿下銀牌並改寫全國，此外他在靜態閉氣也以7分29秒寫下台灣新紀錄。（丁奕先提供）
台灣自由潛水好手許越翔在2022年AIDA自由潛水世界錦標賽的「動態雙蹼平潛」繳出240公尺，而「動態有蹼平潛」則以259公尺，雙雙拿下銀牌並改寫全國，此外他在靜態閉氣也以7分29秒寫下台灣新紀錄。（丁奕先提供）

台灣自由潛水好手許越翔，在今年AIDA自由潛水世界錦標賽的動態雙蹼平潛以及動態有蹼平潛兩項勇奪銀牌，其中並在動態有蹼平潛締造亞洲新猷，同時3破全國紀錄。

AIDA自由潛水世界錦標賽今年在6月20日至24日在保加利亞的布爾加斯（Burgas）舉行，台灣共派出2男、1女參賽，其中除勇奪雙銀的許越翔外，還包括林昕儒、葉芝麟。

許越翔在2019年因陪老婆開始學習潛水，卻意外發現自己在潛水方面的天分，不是運動員的他，一頭栽進潛水，從此後讓他過著白天一般正常上班族的生活，下了班就泡在水池，享受水底靜謐的新世界。

今年AIDA世錦賽，許越翔在動態雙蹼平潛繳出240公尺，而動態有蹼平潛則以259公尺，雙雙拿下銀牌並改寫全國，此外他在靜態閉氣以7分29秒，也寫下台灣新紀錄。

來自克羅埃西亞的潛將克洛瓦（Petar Klovar），在動態雙蹼平潛以250公尺摘金，而法國好手包爾迪拉（Guillaume Bourdila）在動態有蹼平潛則以301公尺打破世界紀錄拿下金牌。

台灣另外兩名選手林昕儒與葉芝麟比賽中都有出現意外小插曲，其中葉芝麟在參加動態平潛有蛙鞋（DYNB）比賽時，發生缺氧昏迷現象（BO），為維護選手健康安全，大會裁定她隔日禁止出賽，而林昕儒也因出現感冒症狀，為求保險起見，退出最後一天比賽。

世錦賽 包爾

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