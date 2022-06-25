定向越野／Footland盃新莊站200人參賽 許文桐意外奪冠

2022 Footland盃全民來定向體驗賽系列新莊站，今天在新莊運動公園舉行，活動原本限定150人，但因報名踴躍增加至200人，有來自不少新北和台北市的跑團共襄盛舉，有跑者帶著朋友、同事甚至是攜家帶眷一起來參賽，共同度過一個既能健身又有動腦且家人共同參與的愉快上午，最終由「新店四千金滷味」的三女婿許文桐以22分30秒拿到冠軍。

定向越野已經逐漸成為全民的新竉兒，中華民國定向越野協會已經連續多年舉辦體驗賽來推廣這項新興運動，今年共設有4站體驗賽，Footland盃全民來定向體驗賽新莊站今年的第3站，今包括定向越野協會理事長沈永賢、新北市觀光旅遊局長楊宗珉和新北市議員蔡淑君等人都到場鳴槍起跑。

Footland盃全民來定向體驗賽系列新莊站獲得不少跑團響應，今上午就有200名左右跑者齊聚在新莊運動公園，這項體驗賽採「積分賽」，在新莊運動公園設置了30點。每一站點有40至80分不同積分，總分共有1800分，但跑者必須在60分鐘內回到終點，出發前才會公布30個點的地圖，參賽者不用按照順序，可以自行規畫路線，有趣的是這項賽事「跑快不見得會贏」，裁判蔣志偉說：「『積分賽』除了考驗選手的耐力外，更考驗地圖路線的選擇。」

比賽在上午9點準時起跑，令人訝異的是20分鐘左右就有人陸續回到終點，最終經過核算積分和抵達時間後確認由平常喜歡跑步的許文桐奪冠，許文桐僅第二次來新莊運動公園，「拿到冠軍覺得挺意外的，有很多人都跑得比我快，我平常一周只跑1、2次，其他時間就打球、陪小孩。」許文桐已經參加過幾次定向越野的比賽，他說：「這比賽除了跑步外，還能刺激大腦思考，老婆有事沒來，下次要揪她一起來參加。」

來自板橋的蘇玉龍是全家總動員，只留著老婆陪小3小兒子，其他2小孩再加上親戚小孩黃泰陞共2組4人，結果黃泰陞和大兒子蘇鼎誠分獲第5、6名，父親蘇玉龍說：「這是我們第一次參加，小朋友和我都有跑步的習慣，但跑步太無趣，我們還有去參加斯巴達障礙跑的比賽，都是全家出動，覺得定向越野滿特別的，既能運動又能動腦還可以親子互動，蠻少有這種適合全家類型的運動。」

平常有跑馬拉松的媽媽何怡貞，這次還帶著年僅7歲的小女兒林品均參賽，女兒跑完一半就先回終點等媽媽，林品均還說：「我還會打羽毛球。跳芭蕾舞。」何怡貞說：「這比賽真好玩，滿適合親子的，因為這比賽要找定點，有時會擺在意想不到的地方，是一個很有趣味的運動項目。」

女生跑得最快回來的是36歲精算師蘇尚昱，算是少數已經玩定向越野有4年多的資深選手，平常也玩攀岩和斯巴達障礙賽，她說：「我平常喜歡動腦，平常跑步跑到後來腦子會完全放空，我個人就比較喜歡定向越野，感覺運動起來比較有趣。」蘇尚昱還已經獲得新竹市代表權準備參加今年的全民運，定位越野也是全民運動會的競賽之一。